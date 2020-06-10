В Краснодаре девушка получила 13 суток ареста за пробежку по машине ДПС

КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Суд арестовал на 13 суток жительницу Суд арестовал на 13 суток жительницу Армавира , пробежавшуюся по полицейской машине в Краснодаре , за целый букет административных правонарушений, сообщает УМВД кубанской столицы.

В выходные в соцсетях появились видео, как кубанская молодежь празднует послабление карантинного режима. На одном из них девушка пробежала по автомобилю ДПС, заскочив на капот, а затем на крышу машины. Также сообщалось, что в ходе гуляний у молодежи произошел конфликт со стражами порядка. МВД и СК начали проверку.

В среду УМВД по Краснодару сообщило, что этой девушкой "оказалась ранее не судимая 23-летняя жительница города Армавира, которая была задержана по месту проживания и доставлена в краевой центр". В отношении нее было составлено три административных протокола по статьям "Мелкое хулиганство", "Нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности" (несоблюдение социальной дистанции и передвижение между муниципалитетами), "Нарушение ПДД пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств".

"По решению Ленинского районного суда города Краснодара девушке определено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток. Также правонарушительница оштрафована на 2000 рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, оценивается ущерб, причиненный в результате повреждения служебного автотранспорта.

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы.