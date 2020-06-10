Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572750800.html
В Краснодаре девушка получила 13 суток ареста за пробежку по машине ДПС
2020-06-10T15:09
коронавирус в россии
следственный комитет россии (ск рф)
армавир
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_9b367b83214943eb6687f970c6397a3f.jpg
https://ria.ru/20200610/1572746906.html
1
армавир
краснодарский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572750800.html?chat_room_id=1572750800
Новости
ru-RU
1133
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_9b367b83214943eb6687f970c6397a3f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_9f0e1af46b094a50d476c614a00ea5d0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_8a0034da20ed2e5a4001f69f82dde833.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, следственный комитет россии (ск рф), армавир, краснодарский край, происшествия

В Краснодаре девушка получила 13 суток ареста за пробежку по машине ДПС

15:09 10.06.2020
1133
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Суд арестовал на 13 суток жительницу Армавира, пробежавшуюся по полицейской машине в Краснодаре, за целый букет административных правонарушений, сообщает УМВД кубанской столицы.
В выходные в соцсетях появились видео, как кубанская молодежь празднует послабление карантинного режима. На одном из них девушка пробежала по автомобилю ДПС, заскочив на капот, а затем на крышу машины. Также сообщалось, что в ходе гуляний у молодежи произошел конфликт со стражами порядка. МВД и СК начали проверку.
В среду УМВД по Краснодару сообщило, что этой девушкой "оказалась ранее не судимая 23-летняя жительница города Армавира, которая была задержана по месту проживания и доставлена в краевой центр". В отношении нее было составлено три административных протокола по статьям "Мелкое хулиганство", "Нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности" (несоблюдение социальной дистанции и передвижение между муниципалитетами), "Нарушение ПДД пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств".
"По решению Ленинского районного суда города Краснодара девушке определено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток. Также правонарушительница оштрафована на 2000 рублей", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Вчера, 14:19Распространение нового коронавируса
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Кроме того, оценивается ущерб, причиненный в результате повреждения служебного автотранспорта.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
4151102
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииСледственный комитет России (СК РФ)АрмавирКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что в России нет олигархов
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
Дождь в Москве
Россиян предупредили об "арктическом вторжении"
Президент Украины Владимир Зеленский
Бальбек оценил слова Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Киева
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя
Сотрудник ДПС на месте аварии
На Звенигородском шоссе в Москве затруднено движение из-за массового ДТП
Видео с места ДТП на северо-западе Москвы
Опубликовано видео с места массового ДТП в Москве
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
Михаил Пореченков
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния