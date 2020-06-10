Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572750772.html
"АвтоВАЗ" отложил введение четырехдневной рабочей недели
2020-06-10T15:58
ив каракатзанис
новости компаний - экономика
автоваз
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/22126/28/221262876_0:61:3198:1860_1200x0_80_0_0_db06f53c38a1b8f58b8e890f4f99c1c8.jpg
https://ria.ru/20200416/1570126475.html
https://ria.ru/20200518/1571599543.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572750772.html?chat_room_id=1572750772
Новости
ru-RU
166
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/22126/28/221262876_0:61:3198:1860_1200x0_80_0_0_db06f53c38a1b8f58b8e890f4f99c1c8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/22126/28/221262876_319:0:2879:1920_1200x0_80_0_0_ed257b2569e02a8e9e95ec4980660f22.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/22126/28/221262876_639:0:2559:1920_1200x0_80_0_0_462043cbcabec00cefb2806b83dd8b76.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ив каракатзанис, новости компаний - экономика, автоваз, экономика

"АвтоВАЗ" отложил введение четырехдневной рабочей недели

15:58 10.06.2020
166
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкЗдание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ"
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" переносит введение 4-дневной рабочей недели с 29 июня на 31 августа в связи с краткосрочным оживлением на рынке, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" сохранит режим полной 5-дневной рабочей недели до 31 августа 2020 года. Напомним, что ранее компания планировала перейти на режим сокращенной 4-дневной рабочей недели с 29 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Автомобиль Lada Granta
16 апреля, 12:58
"АвтоВАЗ" запустил систему онлайн-заказов на автомобили
"Решение о сохранении на лето режима полной рабочей недели очень важно для компании и для нашего коллектива. В этот сложный для всех период, благодаря принятым мерам поддержки отрасли со стороны президента России и поэтапному снятию санитарных ограничений, мы видим начало позитивного тренда по восстановлению российского автомобильного рынка. Конечно же, очень сложно прогнозировать, сохранит ли тенденция восстановления рынка устойчивую позитивную динамику. На этой основе мы примем решение о графике работы по окончанию летних месяцев", - прокомментировал решение глава компании Ив Каракатзанис.
Отмечается, что руководство "АвтоВАЗа" решило сохранить полную рабочую неделю до конца лета в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки, что ведет к соответствующему увеличению объемов производства.
Положительное влияние на отрасль оказали расширенные меры государственной поддержки спроса, которые уже показали свою эффективность, а также постепенное снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров Lada, поясняет компания.
"В настоящее время трудно спрогнозировать состояние автомобильного рынка осенью 2020 года – по последним прогнозам, сокращение рынка в 2020 году может составить около 30% по сравнению с результатами 2019 года. В связи с этим "АвтоВАЗ" заранее предусматривает введение режима 4-дневной рабочей недели, начиная с 31 августа 2020 года. Это мера, которой компания воспользуется для сохранения рабочих мест и коллектива в случае негативного сценария развития ситуации на рынке осенью. Окончательное решение будет принято в конце августа 2020 года", - говорится в сообщении.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
18 мая, 10:46
"АвтоВАЗ" в мае поднял цены на машины
311000
Обсудить 0
Ив КаракатзанисНовости компаний - ЭкономикаАвтоВАЗЭкономика
Рекомендуем
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что в России нет олигархов
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния