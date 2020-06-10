"АвтоВАЗ" отложил введение четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. " АвтоВАЗ " переносит введение 4-дневной рабочей недели с 29 июня на 31 августа в связи с краткосрочным оживлением на рынке, говорится в сообщении компании.

"АвтоВАЗ" сохранит режим полной 5-дневной рабочей недели до 31 августа 2020 года. Напомним, что ранее компания планировала перейти на режим сокращенной 4-дневной рабочей недели с 29 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

"Решение о сохранении на лето режима полной рабочей недели очень важно для компании и для нашего коллектива. В этот сложный для всех период, благодаря принятым мерам поддержки отрасли со стороны президента России и поэтапному снятию санитарных ограничений, мы видим начало позитивного тренда по восстановлению российского автомобильного рынка. Конечно же, очень сложно прогнозировать, сохранит ли тенденция восстановления рынка устойчивую позитивную динамику. На этой основе мы примем решение о графике работы по окончанию летних месяцев", - прокомментировал решение глава компании Ив Каракатзанис

Отмечается, что руководство "АвтоВАЗа" решило сохранить полную рабочую неделю до конца лета в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки, что ведет к соответствующему увеличению объемов производства.

Положительное влияние на отрасль оказали расширенные меры государственной поддержки спроса, которые уже показали свою эффективность, а также постепенное снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров Lada, поясняет компания.