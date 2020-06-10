Песков заявил, что в России нет олигархов

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Так он отреагировал на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране.

Представитель Кремля отверг эти обвинения и пояснил, что олигархи — это бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления.

Песков также добавил, что выборы в Белоруссии — это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в них и советует другим также не вмешиваться.

"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — заключил он.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов, им нужно получить не менее ста тысяч подписей.

Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля, после чего начнется период предвыборной агитации.