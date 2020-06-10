https://ria.ru/20200610/1572750742.html
Песков заявил, что в России нет олигархов
2020-06-10T15:06
2020-06-10T16:50
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1200x0_80_0_0_2943a3bc52671b12579aec5c90c0ad61.jpg
https://ria.ru/20200609/1572675662.html
https://ria.ru/20200607/1572600777.html
Наблюдатель Сторонний
Ротенбергов нет, Тимченко нет, Абрамовича нет. И это только те, кто на слуху.
825
denis lipnicky
чёто усатый так открыто врать то стал.. осложнения после болезни чтоль
761
275
белоруссия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572750742.html?chat_room_id=1572750742
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1200x0_80_0_0_2943a3bc52671b12579aec5c90c0ad61.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_9f29a95e169532f322525c9788345d01.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_22:0:2070:2048_1200x0_80_0_0_70049e1788eb43ca9320e05c842cc0ef.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Так он отреагировал на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко
о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране.
Представитель Кремля отверг эти обвинения и пояснил, что олигархи — это бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления.
Песков также добавил, что выборы в Белоруссии — это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в них и советует другим также не вмешиваться.
"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — заключил он.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов, им нужно получить не менее ста тысяч подписей.
Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля, после чего начнется период предвыборной агитации.
Нужное число подписей пока собрали пятеро: Лукашенко, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая и зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.