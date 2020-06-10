Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572750742.html
Песков заявил, что в России нет олигархов
2020-06-10T16:50
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1200x0_80_0_0_2943a3bc52671b12579aec5c90c0ad61.jpg
https://ria.ru/20200609/1572675662.html
https://ria.ru/20200607/1572600777.html
Ротенбергов нет, Тимченко нет, Абрамовича нет. И это только те, кто на слуху.
825
чёто усатый так открыто врать то стал.. осложнения после болезни чтоль
761
275
белоруссия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572750742.html?chat_room_id=1572750742
Новости
ru-RU
169631
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1200x0_80_0_0_2943a3bc52671b12579aec5c90c0ad61.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_9f29a95e169532f322525c9788345d01.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_22:0:2070:2048_1200x0_80_0_0_70049e1788eb43ca9320e05c842cc0ef.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия

Песков заявил, что в России нет олигархов

15:06 10.06.2020 (обновлено: 16:50 10.06.2020)
169631
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он отреагировал на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
9 июня, 12:17
Лукашенко не исключил, что "группы боевиков" захотят побоища на выборах
Представитель Кремля отверг эти обвинения и пояснил, что олигархи — это бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления.
Песков также добавил, что выборы в Белоруссии — это внутреннее дело страны, Россия не вмешивается в них и советует другим также не вмешиваться.
"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — заключил он.
Ночной вид площади Победы в городе Минске
7 июня, 21:54
Жителей Белоруссии хотят оградить от информации, несущей вред государству
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов, им нужно получить не менее ста тысяч подписей.
Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля, после чего начнется период предвыборной агитации.
Нужное число подписей пока собрали пятеро: Лукашенко, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая и зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.
16739310134101144
Обсудить 275
Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссия
Популярные комментарии
Ротенбергов нет, Тимченко нет, Абрамовича нет. И это только те, кто на слуху.
10 июня, 15:31
НСНаблюдатель Сторонний
68637428466
чёто усатый так открыто врать то стал.. осложнения после болезни чтоль
10 июня, 15:24
denis lipnicky
6157223465
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Финансы
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния