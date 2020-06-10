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Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин
2020-06-10T15:04
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, общество

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин

15:03 10.06.2020 (обновлено: 15:04 10.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Смертность от коронавируса нового типа в Москве ниже чем в других городах мира, эпидемия пошла на убыль, в июне смертность по COVID-19 будет гораздо ниже, сообщил журналистам в среду российской столицы Сергей Собянин
"К сожалению, в конце апреля - в начале мая, вы это хорошо помните, у нас был пик заболеваемости, публиковали эти цифры: количество выявленных больных, большое количество госпитализаций, большое количество тяжелобольных. Все города мира по-разному переживали эти периоды, большинство столкнулись с настоящей трагедией, просто гуманитарной катастрофой. В Москве это проходило достаточно сглажено, тем не менее сегодня уже можно сказать, что цифры смертности по маю достаточно большие. Они меньше, чем у многих городов мира, но, тем не менее, большие", - сказал Собянин.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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Он уточнил, что коронавирус в качестве о основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях - 92% всей избыточной смертности в мае. Из них 2,7 тысячи случаев - это смерти с основной причиной COVID-19.
"Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина; делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ. Кроме того, около 1 тысячи человек умерли от других причин, но COVID стал своеобразным катализатором. Сказать, что он вообще не при чем - нельзя, он действительно повлиял…" - сказал Собянин.
"И это большие цифры, это большая трагедия для города в целом и для каждого человека в отдельности. Соболезную родным и близким всех, кто умер от COVID-19. Это тяжелый период, я надеюсь, его мы переживем", - сказал мэр.
"В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинОбщество
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