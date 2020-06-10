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МИД выразил соболезнования в связи с кончиной президента Бурунди
2020-06-10T15:02
пьер нкурунзиза
ближний восток
михаил богданов
москва
бурунди
в мире
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МИД выразил соболезнования в связи с кончиной президента Бурунди

15:02 10.06.2020
167
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов в ходе телефонного разговора со вторым вице-президентом Бурунди Жозефом Буторе выразил соболезнования в связи кончиной президента страны Пьера Нкурунзизы, сообщает российский МИД.
Нкурунзиза умер 8 июня в возрасте 56 лет.
"С российской стороны были выражены соболезнования в связи с кончиной президента Бурунди Пьера Нкурунзизы и отмечен его большой личный вклад в развитие дружественных российско-бурундийских отношений. Буторе заверил, что линия на всемерное укрепление сотрудничества Бужумбуры с Москвой в политической, социально-экономической и гуманитарной областях будет продолжена и при избранном президенте Бурунди (Эваристе) Ндайишимийе, включая углубление диалога по представляющим взаимный интерес вопросам африканской и международной повестки дня", - сообщил МИД РФ.
В Бурунди 20 мая состоялись президентские выборы. Нкурунзиза ранее отказался от участия в выборах в 2020 году, несмотря на ратификацию новой конституции, позволяющей ему избираться еще на два срока по семь лет. На майских выборах победил кандидат от правящей партии Бурунди генерал Эварист Ндайишимийе.
9-й Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза
9 июня, 17:55
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза
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Пьер НкурунзизаБлижний ВостокМихаил БогдановМоскваБурундиВ мире
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