МИД выразил соболезнования в связи с кончиной президента Бурунди

В Бурунди 20 мая состоялись президентские выборы. Нкурунзиза ранее отказался от участия в выборах в 2020 году, несмотря на ратификацию новой конституции, позволяющей ему избираться еще на два срока по семь лет. На майских выборах победил кандидат от правящей партии Бурунди генерал Эварист Ндайишимийе.