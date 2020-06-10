В Ливии приостановили добычу нефти на месторождении Эль-Филь

КАИР, 10 июн – РИА Новости. Добыча нефти на месторождении Эль-Филь в Ливии остановлена спустя три дня после ее возобновления из-за давления со стороны вооруженной группировки, заявила Ливийская национальная нефтяная компания (NOC).
"Некий Юсиф Хусейн ат-Табауи, эмир так называемой "группировки Халида ибн Валида", вынудил рабочих на месторождении Эль-Филь остановить добычу нефти спустя несколько дней после того, как ее возобновили", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
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NOC назвала действия группировки "опасным преступлением", доказывающим неспособность охранников месторождений обеспечить безопасность, и пообещала принять юридические меры по отношению к подозреваемым.
NOC объявила в воскресенье о возобновлении добычи нефти на месторождении Эль-Филь после восстановления добычи на месторождении Шарара, а также о снятии форс-мажора с экспорта нефти с месторождений. Компания рассчитывала, что мощность первой фазы добычи на Эль-Филь составляет 12 тысяч баррелей в день, а в течение 14 дней ожидалось восстановление до полного объема.
В январе национальная нефтяная компания Ливии сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Это произошло после того, как компания объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы пяти портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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