В Ливии приостановили добычу нефти на месторождении Эль-Филь

"Некий Юсиф Хусейн ат-Табауи, эмир так называемой "группировки Халида ибн Валида", вынудил рабочих на месторождении Эль-Филь остановить добычу нефти спустя несколько дней после того, как ее возобновили", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

NOC объявила в воскресенье о возобновлении добычи нефти на месторождении Эль-Филь после восстановления добычи на месторождении Шарара, а также о снятии форс-мажора с экспорта нефти с месторождений. Компания рассчитывала, что мощность первой фазы добычи на Эль-Филь составляет 12 тысяч баррелей в день, а в течение 14 дней ожидалось восстановление до полного объема.