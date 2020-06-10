Путин назвал ключевой вопрос для развития сферы связи и IT

"Мы все хорошо знаем, что сфера информационных технологий отличается высокой, если не сказать очень высокой, мобильностью сотрудников, причем глобальной. Но это не значит, что нужно как в прежние времена хватать и не пущать", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития телекоммуникаций и связи.