https://ria.ru/20200610/1572750322.html
Путин назвал ключевой вопрос для развития сферы связи и IT
2020-06-10T15:00
2020-06-10T15:01
россия
владимир путин
технологии
общество
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россия, владимир путин, технологии, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Сфера информационных технологий отличается высокой мобильностью сотрудников, но это не значит, что их нужно, как в прежние времена, "хватать и не пущать", нужно создавать открытые и привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей в России, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Глава государства отметил, что ключевой вопрос для развития сферы связи и IT - это подготовка профессиональных кадров. Путин отметил, что именно специалисты определяют конкурентоспособность российских компаний, успешность российских разработок.
"Мы все хорошо знаем, что сфера информационных технологий отличается высокой, если не сказать очень высокой, мобильностью сотрудников, причем глобальной. Но это не значит, что нужно как в прежние времена хватать и не пущать", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития телекоммуникаций и связи.
По словам Путина, напротив, нужно создавать открытые и привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей.
"И именно здесь, у нас, в России. Формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий в области связи, привлекать профессионалов, перспективных молодых людей, молодежь из других стран", - подчеркнул глава государства.