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Путин назвал ключевой вопрос для развития сферы связи и IT
2020-06-10T15:01
россия
владимир путин
технологии
общество
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россия, владимир путин, технологии, общество

Путин назвал ключевой вопрос для развития сферы связи и IT

15:00 10.06.2020 (обновлено: 15:01 10.06.2020)
365
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сфера информационных технологий отличается высокой мобильностью сотрудников, но это не значит, что их нужно, как в прежние времена, "хватать и не пущать", нужно создавать открытые и привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что ключевой вопрос для развития сферы связи и IT - это подготовка профессиональных кадров. Путин отметил, что именно специалисты определяют конкурентоспособность российских компаний, успешность российских разработок.
Президент РФ Владимир Путин
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"Мы все хорошо знаем, что сфера информационных технологий отличается высокой, если не сказать очень высокой, мобильностью сотрудников, причем глобальной. Но это не значит, что нужно как в прежние времена хватать и не пущать", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития телекоммуникаций и связи.
По словам Путина, напротив, нужно создавать открытые и привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей.
"И именно здесь, у нас, в России. Формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий в области связи, привлекать профессионалов, перспективных молодых людей, молодежь из других стран", - подчеркнул глава государства.
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