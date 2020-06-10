В Гидрометцентре оценили прогноз об "арктическом вторжении" в Россию

Пешеходы в Москве во время дождя. Архивное фото

Пешеходы в Москве во время дождя

По словам специалиста, в ближайшие дни погода будет стремительно меняться: в четверг, 11 июня, жара еще больше усилится, но в пятницу, 12-го, придет похолодание.

"Это связано с тем, что на нас оказывают влияние воздушные потоки северной составляющей, с Северного океана, так как мы находимся на восточной и юго-восточной периферии антициклона скандинавского", — объяснил Киктев.

Он отметил, что похолодание в Центральной России будет недолгим — в начале недели ожидается потепление. При этом он подчеркнул, что в пятницу погода будет ненастной, возможна даже гроза.

"Температуры ночью достаточно высокие: 17-19 градусов в городе, по области — 15-20, а днем — 23-25, дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду", — спрогнозировал синоптик.