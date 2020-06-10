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В Гидрометцентре оценили прогноз об "арктическом вторжении" в Россию
2020-06-10T15:56
россия
погода
дмитрий киктев
центр "фобос"
гидрометцентр
москва
общество
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россия, погода, дмитрий киктев, центр "фобос", гидрометцентр, москва, общество

В Гидрометцентре оценили прогноз об "арктическом вторжении" в Россию

14:57 10.06.2020 (обновлено: 15:56 10.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы в Москве во время дождя
Пешеходы в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пешеходы в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев в беседе с РЕН ТВ прокомментировал прогноз центра "Фобос" о грядущем резком похолодании, которое они объяснили "арктическим вторжением".
По словам специалиста, в ближайшие дни погода будет стремительно меняться: в четверг, 11 июня, жара еще больше усилится, но в пятницу, 12-го, придет похолодание.

"Это связано с тем, что на нас оказывают влияние воздушные потоки северной составляющей, с Северного океана, так как мы находимся на восточной и юго-восточной периферии антициклона скандинавского", — объяснил Киктев.

Он отметил, что похолодание в Центральной России будет недолгим — в начале недели ожидается потепление. При этом он подчеркнул, что в пятницу погода будет ненастной, возможна даже гроза.
"Температуры ночью достаточно высокие: 17-19 градусов в городе, по области — 15-20, а днем — 23-25, дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду", — спрогнозировал синоптик.
В субботу, 13 июня, в Москве ожидается снижение температуры до 13-15 градусов ночью и до 17-19 днем. В воскресенье будет 8-13 градусов ночью и до 21 днем. В эти дни будет облачная погода, 13 июня возможны осадки.
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РоссияПогодаДмитрий КиктевЦентр "Фобос"ГидрометцентрМоскваОбщество
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