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Путин призвал обратить внимание на участников конкурса "Цифровой прорыв"
2020-06-10T14:57
владимир путин
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владимир путин, технологии, общество

Путин призвал обратить внимание на участников конкурса "Цифровой прорыв"

14:57 10.06.2020
543
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал федеральные органы власти и глав регионов обратить внимание на участников конкурса "Цифровой прорыв", которые уже предложили свыше тысячи цифровых решений для разных сфер.
Президент в среду проводит по видеосвязи совещание по связи и IT-индустрии. Путин отметил, что один из ключевых вопросов для развития этой сферы - это подготовка профессиональных кадров.
"Именно специалисты, их знания и опыт определяют конкурентоспособность российских компаний, успешность отечественных продуктов и разработок на рынке", - сказал президент.
Он отметил, что для поиска талантов и развития специалистов на базе платформы "Россия - страна возможностей" запущен конкурс "Цифровой прорыв", в прошлом году в нем приняли участие 66 тысяч человек, они предложили свыше тысячи цифровых решений для таких сфер, как здравоохранение, образование, наука, логистика, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда.
"Я призываю бизнес, федеральные и региональные органы власти обратить пристальное внимание на этот проект. Это действительно масштабное мероприятие, масштабное событие. Активно использовать разработки его участников", - сказал Путин.
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