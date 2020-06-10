Путин призвал обратить внимание на участников конкурса "Цифровой прорыв"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин призвал федеральные органы власти и глав регионов обратить внимание на участников конкурса "Цифровой прорыв", которые уже предложили свыше тысячи цифровых решений для разных сфер.

Президент в среду проводит по видеосвязи совещание по связи и IT-индустрии. Путин отметил, что один из ключевых вопросов для развития этой сферы - это подготовка профессиональных кадров.

"Именно специалисты, их знания и опыт определяют конкурентоспособность российских компаний, успешность отечественных продуктов и разработок на рынке", - сказал президент.

Он отметил, что для поиска талантов и развития специалистов на базе платформы "Россия - страна возможностей" запущен конкурс "Цифровой прорыв", в прошлом году в нем приняли участие 66 тысяч человек, они предложили свыше тысячи цифровых решений для таких сфер, как здравоохранение, образование, наука, логистика, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда.