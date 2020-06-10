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В Красноярске ввели режим ЧС у жилого дома из-за сползающей вниз площадки
2020-06-10T17:40
октябрьский район
красноярск
происшествия
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октябрьский район, красноярск, происшествия

В Красноярске ввели режим ЧС у жилого дома из-за сползающей вниз площадки

14:57 10.06.2020 (обновлено: 17:40 10.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на оползень около многоэтажного жилого дома в Красноярске
Вид на оползень около многоэтажного жилого дома в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. В Октябрьском районе Красноярска ввели режим ЧС из-за оползня возле жилого дома, сообщили в администрации города.
Ранее в социальных сетях и местных СМИ появились видео и фотографии склона на улице 2-я Огородная. На них видно, как бетонные блоки и целые куски заасфальтированной площадки вздыбились и упали вниз со склона, разрушено ограждение. Место оползня огорожено.
Первый замглавы Красноярска Владислав Логинов сообщил, что застройщик неправильно выполнил уклоны, пешеходные и автомобильные связи, не был правильно сформирован водоотвод. В последние дни в Красноярске шли обильные дожди.
"Сейчас мы исключаем попадание на земельный участок воды, приступили к монтажу бордюра, который отобьет воду на входе и сбросит ее в существующий водоотвод. <…> В месте осыпания склона будем формировать новый склон из твердых каменистых пород, негабаритных больших камней. Для того чтобы была возможность завезти породы, будет создана временная дорога. После ликвидации ЧС рабочие восстановят площадку перед домом", — сказал Логинов.
По информации мэрии, угрозы обрушения здания нет. По предварительным подсчетам, для укрепления склона только на первоначальном этапе потребуется порядка 26 миллионов рублей. ​
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Октябрьский районКрасноярскПроисшествия
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