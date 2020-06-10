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Фильм по роману Замятина "Мы" выйдет в прокат в 2021 году
2020-06-10T20:34
культура
россия
евгений замятин
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россия, евгений замятин

Фильм по роману Замятина "Мы" выйдет в прокат в 2021 году

14:56 10.06.2020 (обновлено: 20:34 10.06.2020)
11171
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКинотеатр
Кинотеатр
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кинотеатр. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Фильм "Мы" по роману-антиутопии Евгения Замятина выйдет в широкий российский прокат в 2021 году, сообщает в среду пресс-служба дистрибьютора картины.
"Картина "Мы" — это в первую очередь социальная драма. Фильм-притча, наполненный культурными отсылками, затрагивающий важнейшие проблемы сегодняшнего дня. Картина поднимает актуальные вопросы, заставляет искать ответы, которых сегодня страшно не хватает. Мы бережно относились к первоисточнику, поскольку я являюсь фанатом произведения и еще со школы мечтаю экранизировать его. На мой взгляд, это один из самых мощных романов мировой классики, который сегодня становится особенно злободневным", — цитирует пресс-служба режиссера картины Гамлета Дульяна.
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В поисках вдохновения Дульян ездил в город Лебедянь, где прошло детство Замятина, посетил дом-музей писателя, познакомился с его внучатой племянницей Ниной Замятиной, она же одной из первых увидела материалы картины. Отмечается, что выход в прокат запланирован на 2021 год.
Действие картины будет разворачиваться в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503. Он считает существующую авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, идеальной, но случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. А еще ему предстоит узнать, что есть люди, которым не нравится существующий миропорядок и которые стремятся его разрушить.
30312214
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КультураРоссияЕвгений Замятин
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