Фильм по роману Замятина "Мы" выйдет в прокат в 2021 году

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Фильм "Мы" по роману-антиутопии Фильм "Мы" по роману-антиутопии Евгения Замятина выйдет в широкий российский прокат в 2021 году, сообщает в среду пресс-служба дистрибьютора картины.

"Картина "Мы" — это в первую очередь социальная драма. Фильм-притча, наполненный культурными отсылками, затрагивающий важнейшие проблемы сегодняшнего дня. Картина поднимает актуальные вопросы, заставляет искать ответы, которых сегодня страшно не хватает. Мы бережно относились к первоисточнику, поскольку я являюсь фанатом произведения и еще со школы мечтаю экранизировать его. На мой взгляд, это один из самых мощных романов мировой классики, который сегодня становится особенно злободневным", — цитирует пресс-служба режиссера картины Гамлета Дульяна.

В поисках вдохновения Дульян ездил в город Лебедянь, где прошло детство Замятина, посетил дом-музей писателя, познакомился с его внучатой племянницей Ниной Замятиной, она же одной из первых увидела материалы картины. Отмечается, что выход в прокат запланирован на 2021 год.