Каир попросил Эфиопию не заполнять водохранилище ГЭС до конца переговоров

КАИР, 10 июн - РИА Новости. Египет потребовал от Эфиопии не начинать заполнение водохранилища строящейся ГЭС " Возрождение " до разрешения всех спорных вопросов, заявили в среду в министерстве водных ресурсов арабской республики.

Египет, Эфиопия и Судан во вторник после трехмесячной приостановки возобновили переговоры по строящейся эфиопской ГЭС "Возрождение". Первые с февраля переговоры между тремя министрами водных ресурсов прошли в режиме видеоконференции.

Согласно заявлению египетской стороны, Каир в ходе состоявшихся во вторник переговоров подчеркнул ряд своих неизменных позиций, касающихся строительства эфиопской ГЭС.

"Требование от Эфиопии объявить, что она не будет предпринимать никаких односторонних действий по заполнению (водохранилища) пока не будут завершены переговоры и достигнуто соглашение", - говорится в заявлении министерства водных ресурсов Египта, опубликованном в его официальном аккаунте в Facebook.

Основой нынешних переговоров, по мнению Каира, должен стать текст соглашения, подготовленный в феврале этого года США и Всемирным банком, оказывающими содействие в проведении переговоров.

"Срок для переговоров должен быть установлен с 9 по 13 июня 2020 года. В этот период должно быть достигнуто соглашение по заполнении (водохранилища) и эксплуатации (ГЭС)", - говорится в тексте коммюнике министерства.

Во вторник по итогам заседания Совета безопасности Египта, канцелярия египетского лидера заявила о том, что Каир готов возобновить трехсторонние переговоры, однако требует, чтобы были определены временные рамки их проведения.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.