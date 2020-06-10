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Рыбакам-любителям на Сахалине и Курилах разрешат продавать улов
2020-06-10T14:55
россия
сахалин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
курильские острова
экономика
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россия, сахалин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), курильские острова, экономика

Рыбакам-любителям на Сахалине и Курилах разрешат продавать улов

14:55 10.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодледная рыбалка на озере Таватуй в Свердловской области
Подледная рыбалка на озере Таватуй в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Сахалин наряду с Магаданской, Мурманской и Томской областями стал участником пилотного проекта, разрешающего любителям рыбалки продавать улов, сообщило в среду правительство региона.
"Росрыболовство завершает работу над проектом соответствующего закона", - говорится в пресс-релизе.
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Авторы предлагают ряд изменений в закон о любительском рыболовстве, закрепив в нем понятие "продукция любительского рыболовства", определив точный перечень товаров для продажи и исключив его из видов предпринимательской деятельности.
Перечень водно-биологических ресурсов (ВБР) для реализации утвердит Минсельхоз РФ по представлению глав регионов, которым разрешено самостоятельно определять районы для добычи и продажи продукции. По мнению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, социальный проект ориентирован на рыбаков-любителей и не является вариантом дополнений к налоговым поступлениям или конкуренции промышленному рыболовству.
Как пояснил РИА Новости председатель ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, сейчас в рамках любительского и спортивного рыболовства реализация улова запрещена.
"К возможности продавать улов любителями пока со стороны рыбопромышленников достаточно осторожное отношение. Понятна социальная составляющая: для живущих у моря и не имеющих работу людей это почти единственное средство к существованию", - отметил Козлов, уточнив, что нужны такие правила, которые не подорвут запасы ВБР и не превратят рыбалку в массовое браконьерство.
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По мнению Козлова, также необходимо исключить из объектов любительского рыболовства особо ценные виды ВБР — тихоокеанские лососи, крабы, устрицы, трепанги, морские ежи. У него вызывает беспокойство и механизм реализации. Если любитель может лично продать суточный улов на рынке, возникает вопрос о качестве и безопасности продукции.
"Мы знаем, какие мытарства приходится преодолевать, чтобы к потребителю попала наша продукция. Это несколько этапов ветеринарно-санитарной экспертизы, лицензии для береговых предприятий и промысловых судов, обязательные медсправки сотрудников о праве работать с пищевой продукцией. Ждет ли подобный процесс и любителей при реализации суточного улова? Если для них предусмотрен более простой доступ на рынок, тогда почему промышленники десятилетиями испытывают гнет ветеринарной службы и многочисленные административные барьеры", - заключил Козлов, выразив надежду, что авторы законопроекта глубоко проработают возможные проблемы, и в результате появится нужный отрасли документ.
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РоссияСахалинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Курильские островаЭкономика
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