Рыбакам-любителям на Сахалине и Курилах разрешат продавать улов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Сахалин наряду с Магаданской, Мурманской и Томской областями стал участником пилотного проекта, разрешающего любителям рыбалки продавать улов, сообщило в среду правительство региона.

Росрыболовство завершает работу над проектом соответствующего закона", - говорится в пресс-релизе.

Авторы предлагают ряд изменений в закон о любительском рыболовстве, закрепив в нем понятие "продукция любительского рыболовства", определив точный перечень товаров для продажи и исключив его из видов предпринимательской деятельности.

Перечень водно-биологических ресурсов (ВБР) для реализации утвердит Минсельхоз РФ по представлению глав регионов, которым разрешено самостоятельно определять районы для добычи и продажи продукции. По мнению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, социальный проект ориентирован на рыбаков-любителей и не является вариантом дополнений к налоговым поступлениям или конкуренции промышленному рыболовству.

Как пояснил РИА Новости председатель ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, сейчас в рамках любительского и спортивного рыболовства реализация улова запрещена.

"К возможности продавать улов любителями пока со стороны рыбопромышленников достаточно осторожное отношение. Понятна социальная составляющая: для живущих у моря и не имеющих работу людей это почти единственное средство к существованию", - отметил Козлов, уточнив, что нужны такие правила, которые не подорвут запасы ВБР и не превратят рыбалку в массовое браконьерство.

По мнению Козлова, также необходимо исключить из объектов любительского рыболовства особо ценные виды ВБР — тихоокеанские лососи, крабы, устрицы, трепанги, морские ежи. У него вызывает беспокойство и механизм реализации. Если любитель может лично продать суточный улов на рынке, возникает вопрос о качестве и безопасности продукции.