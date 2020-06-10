Сургутский район ХМАО втрое увеличил финансирование ремонта дорог

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Власти Власти Сургутского района ХМАО направят в этом году 257 миллионов рублей на обновление дорог, что втрое больше, чем в 2019-м, сообщила замглавы муниципалитета Юлия Маркова.

Руководитель района Андрей Трубецкой в конце 2019 года в интервью РИА Новости отмечал, что за пять лет финансирование ремонта дорог увеличилось с 32 миллионов рублей до 87 миллионов, при этом администрация готова направить в 2020 году еще больше средств на эти цели из местного бюджета.

"Сегодня готов план по ремонту дорог, который расписан на ближайшие три года. Общая сумма выделенных средств из бюджета района - более 800 миллионов рублей. В этом году мы планируем вложить 257 миллионов", - приводит пресс-служба райадминистрации слова Марковой.

Большая часть средств пойдет на обновление дорог в двух самых проблемных с этой точки зрения поселках Сургутского района - Сытомино и Лямина. "Если подрядчик найдется быстро, то уже до конца лета жители отдаленных поселений смогут наслаждаться качественным дорожным покрытием, которое значительно облегчит жизнь", - подчеркнули в пресс-службе.