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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200610/1572749380.html
Сургутский район ХМАО втрое увеличил финансирование ремонта дорог
2020-06-10T14:49
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
сургутский район
общество
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Сургутский район ХМАО втрое увеличил финансирование ремонта дорог

14:49 10.06.2020
275
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО направят в этом году 257 миллионов рублей на обновление дорог, что втрое больше, чем в 2019-м, сообщила замглавы муниципалитета Юлия Маркова.
Руководитель района Андрей Трубецкой в конце 2019 года в интервью РИА Новости отмечал, что за пять лет финансирование ремонта дорог увеличилось с 32 миллионов рублей до 87 миллионов, при этом администрация готова направить в 2020 году еще больше средств на эти цели из местного бюджета.
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"Сегодня готов план по ремонту дорог, который расписан на ближайшие три года. Общая сумма выделенных средств из бюджета района - более 800 миллионов рублей. В этом году мы планируем вложить 257 миллионов", - приводит пресс-служба райадминистрации слова Марковой.
Большая часть средств пойдет на обновление дорог в двух самых проблемных с этой точки зрения поселках Сургутского района - Сытомино и Лямина. "Если подрядчик найдется быстро, то уже до конца лета жители отдаленных поселений смогут наслаждаться качественным дорожным покрытием, которое значительно облегчит жизнь", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Трубецкой в беседе с РИА Новости отмечал, что задача муниципалитета - работать над повышением эффективности бюджетных расходов и изысканием дополнительных доходов. За счет такой работы, а также поддержки властей региона, Сургутский район смог, в частности, значительно увеличить финансирование ремонта дорог, уточнял он.
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