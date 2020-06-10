В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего пенсионера

По данным ведомства, на улице Титова на пожилого мужчину напали двое неизвестных, один из которых нанес телесные повреждения прохожему и выхватил сумку. После изучения съемки наружных камер видеонаблюдения в одном из дворов полицейские нашли похожего по приметам нападавшего, которым оказался сотрудник автомойки. Мужчина, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение, сознался в содеянном, уточнили в МВД.