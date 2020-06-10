Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572749335.html
В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего пенсионера
2020-06-10T14:48
россия
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1200x0_80_0_0_5f0087f4e1140f664d0121348e84d1af.jpg
https://ria.ru/20200609/1572681353.html
1
россия
екатеринбург
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572749335.html?chat_room_id=1572749335
Новости
ru-RU
1836
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1200x0_80_0_0_5f0087f4e1140f664d0121348e84d1af.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_3c69b4cb36d82acfdb19411847ae4966.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:1291:1291_1200x0_80_0_0_7fef37a6633041ed67120077c7d3b14f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего пенсионера

14:48 10.06.2020
1836
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали местного жителя, который ограбил и избил пожилого мужчину, сообщает региональный главк МВД.
По данным ведомства, на улице Титова на пожилого мужчину напали двое неизвестных, один из которых нанес телесные повреждения прохожему и выхватил сумку. После изучения съемки наружных камер видеонаблюдения в одном из дворов полицейские нашли похожего по приметам нападавшего, которым оказался сотрудник автомойки. Мужчина, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение, сознался в содеянном, уточнили в МВД.
"В отношении задержанного следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (грабеж). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - говорится в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции
9 июня, 13:24
Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
2800170
Обсудить 1
РоссияЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
Падение пилота на летающем мотоцикле попало на видео
Падение пилота на летающем мотоцикле попало на видео
Эмблема на форме сотрудника полиции
Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Зал судебных заседаний
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния