В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего пенсионера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали местного жителя, который ограбил и избил пожилого мужчину, сообщает региональный главк МВД.
По данным ведомства, на улице Титова на пожилого мужчину напали двое неизвестных, один из которых нанес телесные повреждения прохожему и выхватил сумку. После изучения съемки наружных камер видеонаблюдения в одном из дворов полицейские нашли похожего по приметам нападавшего, которым оказался сотрудник автомойки. Мужчина, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение, сознался в содеянном, уточнили в МВД.
"В отношении задержанного следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (грабеж). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - говорится в сообщении.