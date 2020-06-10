Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572749306.html
"Просвещение" и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития
2020-06-10T14:48
просвещение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749016_0:0:1280:720_1200x0_80_0_0_8e0f90226c93bb4e5f1b34035627924f.jpg
https://ria.ru/20200408/1569760630.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572749306.html?chat_room_id=1572749306
Новости
ru-RU
76
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749016_0:0:1280:720_1200x0_80_0_0_8e0f90226c93bb4e5f1b34035627924f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749016_236:0:1196:720_1200x0_80_0_0_1b9268d3fe17b5ca1d70109480ed97af.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572749016_356:0:1076:720_1200x0_80_0_0_7b6aa051a939e066096acfce60b9bd3d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
просвещение , общество

"Просвещение" и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития

14:48 10.06.2020
76
© Фото : АО "Издательство "Просвещение""Просвещение" и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития
Просвещение и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития
© Фото : АО "Издательство "Просвещение"
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" и проект ГЕРОИ подписали соглашение о запуске программы детского развития, говорится в сообщении "Просвещения".
В программу войдут создание инфраструктуры в сферах детского и событийного туризма, а также обмен лучшими практиками гражданского воспитания и образования.
В частности, в течение 2020-2021 гг. планируется организовать детские образовательные и развлекательные лагеря, программа которых объединит военно-спортивные и прикладные занятия, проектную и исследовательскую деятельность, а также цикл мероприятий по развитию эмоционального интеллекта, функциональной грамотности и других гибких навыков. Ключевая цель всей программы – оказать всестороннюю поддержку родителям и системе общего образования в развитии личностного потенциала детей и подростков.
"В нашем детстве коллективные походы и активные занятия на природе были чем-то естественным, что доступно каждому ребенку. Нет ничего важнее, чем чувствовать и осознавать себя в этом мире, иметь возможность в компании друзей и единомышленников познавать его, развивая при этом собственные навыки и личные качества. К сожалению, сегодня многие дети лишены такой возможности. Именно поэтому деятельность проекта ГЕРОИ настолько важна для современного молодого поколения. Вместе мы сможем объединить лучшие практики в сфере просветительских и развивающих программ, сделать их доступнее для каждой семьи", – рассказал президент Группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению руководителя проекта ГЕРОИ Сергея Гурова, сотрудничество позволит вывести сферу детского воспитания и детского познавательного туризма на новый уровень.
"Для нас большая честь быть участником соглашения, работать в партнерстве с Группой компаний "Просвещение". Это сотрудничество позволит вывести сферу детского воспитания и детского познавательного туризма на новый уровень. Объединяя традиции, технологии и современные тренды, мы направляем наше взаимодействие на развитие инфраструктуры и инноваций для воспитания молодого поколения, чтобы дети смогли полностью реализоваться в будущем", – цитирует "Просвещение" Гурова.
Учебники
8 апреля, 16:39
ГК "Просвещение" и "Российский учебник" объявили об объединении
В планах у партнеров также организация совместных медийных и цифровых проектов, посвященных осознанному формированию гражданской позиции и ценностей наряду с открытием и развитием талантов и личностного потенциала. Форма и содержание проектов будут выбраны, в первую очередь, с учетом предпочтений самой целевой аудитории – детей и подростков.
100000
Обсудить 0
ПросвещениеОбщество
Рекомендуем
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Закон о барах в многоквартирных домах принят в Камчатском крае
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Мосгордума приняла пакет законопроектов по противодействию сниффингу
Коляска
В Ростовской области продлили выдачу регионального маткапитала
Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону началась масштабная дезинфекция
Листы с денежными купюрами
Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о статусе Центра управления в кризисных ситуациях
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генпрокурор поручил незамедлительно реагировать на нарушения прав детей
Семья во дворе жилого дома
Совет по реализации госполитики по защите детей обсудит тему выплат
Девушка с ноутбуком
Конкурс "Моя страна – моя Россия" объединил более 113 тысяч человек
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова оценила включение сирот в категорию детей в трудной ситуации
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить обедом школьников второй смены
Владимир Солодов
Врио главы Камчатки предложил перенести парад Победы в регионе
Подписание документов
Новикомбанк, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ подписали соглашение
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ
Сотрудники школьной столовой
Роспотребнадзор дал рекомендации об организации питания в школах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния