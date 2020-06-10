"Просвещение" и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития

"В нашем детстве коллективные походы и активные занятия на природе были чем-то естественным, что доступно каждому ребенку. Нет ничего важнее, чем чувствовать и осознавать себя в этом мире, иметь возможность в компании друзей и единомышленников познавать его, развивая при этом собственные навыки и личные качества. К сожалению, сегодня многие дети лишены такой возможности. Именно поэтому деятельность проекта ГЕРОИ настолько важна для современного молодого поколения. Вместе мы сможем объединить лучшие практики в сфере просветительских и развивающих программ, сделать их доступнее для каждой семьи", – рассказал президент Группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников, слова которого приводятся в сообщении.