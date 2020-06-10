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Московским театрам рекомендуют начать с репетиций максимум десяти человек
2020-06-10T14:44
культура
театр
новости культуры
александр кибовский
москва
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театр, новости культуры, александр кибовский, москва

Московским театрам рекомендуют начать с репетиций максимум десяти человек

14:44 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНеработающий фонтан перед Государственным академическим Большим театром (ГАБТ) на Театральной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
Неработающий фонтан перед Государственным академическим Большим театром (ГАБТ) на Театральной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московским театрам желательно начать с репетиций спектаклей с участием не более десяти человек, как это рекомендует Роспотребнадзор, заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на селекторной встрече с директорами театров.
Кибовский отметил, что всем хочется, чтобы сезон начался как можно раньше, но начать его нужно "максимально корректно", с учетом требований Роспотребназдора.
"Мы не можем вам диктовать по поводу творческого процесса, но все-таки я бы очень просил на старте минимизировать репетиционный процесс. Приоритетными считать репетиции с участием не более десяти человек, давайте начнем работать, а там посмотрим", — сказал он.
Согласно разработанным рекомендациям Роспотребнадзора, которые озвучил Кибовский, руководители театров должны обеспечить рабочие места сотрудников необходимыми средствами дезинфекции, помещения должны обрабатываться два раза в день. При входе в здание необходимо проверять температуру у сотрудников, социальная дистанция — 1,5 метра.
Кибовский отметил, что нет необходимости вызывать на первом этапе в театр всех сотрудников, а лишь тех, чье присутствие действительно необходимо на репетициях. "В компетенции каждого руководителя определять кадровую политику своего учреждения. Работников старшего возраста поберегите. Не надо рисковать и сразу бросаться во все тяжкие", — сказал руководитель департамента.
Кибовский также обратил внимание на то, что есть четкая установка Роспотребнадзора о необходимости ношения масок, но то, что связано с творческим процессом, по его мнению, не надо доводить до абсурда .
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что театры, концертные организации и цирки с 9 июня могут проводить репетиции без участия зрителей, свою работу начали студии звукозаписи и киностудии.
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КультураТеатрНовости культурыАлександр КибовскийМосква
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