Московским театрам рекомендуют начать с репетиций максимум десяти человек

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московским театрам желательно начать с репетиций спектаклей с участием не более десяти человек, как это рекомендует Роспотребнадзор, заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на селекторной встрече с директорами театров.

Кибовский отметил, что всем хочется, чтобы сезон начался как можно раньше, но начать его нужно "максимально корректно", с учетом требований Роспотребназдора.

"Мы не можем вам диктовать по поводу творческого процесса, но все-таки я бы очень просил на старте минимизировать репетиционный процесс. Приоритетными считать репетиции с участием не более десяти человек, давайте начнем работать, а там посмотрим", — сказал он.

Согласно разработанным рекомендациям Роспотребнадзора, которые озвучил Кибовский, руководители театров должны обеспечить рабочие места сотрудников необходимыми средствами дезинфекции, помещения должны обрабатываться два раза в день. При входе в здание необходимо проверять температуру у сотрудников, социальная дистанция — 1,5 метра.

Кибовский отметил, что нет необходимости вызывать на первом этапе в театр всех сотрудников, а лишь тех, чье присутствие действительно необходимо на репетициях. "В компетенции каждого руководителя определять кадровую политику своего учреждения. Работников старшего возраста поберегите. Не надо рисковать и сразу бросаться во все тяжкие", — сказал руководитель департамента.

Кибовский также обратил внимание на то, что есть четкая установка Роспотребнадзора о необходимости ношения масок, но то, что связано с творческим процессом, по его мнению, не надо доводить до абсурда .