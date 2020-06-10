В Минкомсвязи сообщили о переносе вывозного рейса с Бали в Россию

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вывозной рейс с Бали в Россию перенесен на три дня, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

Ранее сообщалось, что из Денпасара в Москву вылетит один самолет, из столицы пассажиров развезут по другим городам дополнительными рейсами.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.