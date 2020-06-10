https://ria.ru/20200610/1572748788.html
В Минкомсвязи сообщили о переносе вывозного рейса с Бали в Россию
2020-06-10T14:45
2020-06-10T14:45
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вывозной рейс с Бали в Россию перенесен на три дня, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Переносится время и дата вылетов следующих рейсов: SDM 6296 Денпасар – Москва
- Казань
11 июня 2020 в 09:15 (по местному времени), SDM 6296 Денпасар – Москва - Красноярск
11 июня 2020 в 09:15 (по местному времени). Теперь рейс вылетает 14 июня 2020 года в 9:15 по местному времени", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Бали - РФ".
Ранее сообщалось, что из Денпасара в Москву вылетит один самолет, из столицы пассажиров развезут по другим городам дополнительными рейсами.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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