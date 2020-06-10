Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Согласно ей, к 2024 году уровень газификации российских регионов вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году — до 82,9%. Также предполагается увеличение к 2024-му производства энергоносителей на пять-девять процентов по сравнению с 2018 годом, экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — на девять-пятнадцать процентов, привлечения инвестиций в отрасль — в 1,35-1,4 раза.