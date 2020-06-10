Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572748745.html
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
2020-06-10T15:22
восточная сибирь
дальний восток
россия
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572077920_0:0:2778:1563_1200x0_80_0_0_5ef798e4953a9358094571a20e2b992b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200609/1572700357.html
https://ria.ru/20200527/1572036772.html
8
восточная сибирь
дальний восток
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572748745.html?chat_room_id=1572748745
Новости
ru-RU
1567
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572077920_0:0:2778:1563_1200x0_80_0_0_5ef798e4953a9358094571a20e2b992b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572077920_47:0:2778:2048_1200x0_80_0_0_14bc32f398bbaabaf52bd73c3c392a36.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572077920_602:0:2650:2048_1200x0_80_0_0_11eb86325ec65d975c0470d1c1aecbd4.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
восточная сибирь, дальний восток, россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

14:41 10.06.2020 (обновлено: 15:22 10.06.2020)
1567
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании по ситуации на рынке труда
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании по ситуации на рынке труда
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно ей, к 2024 году уровень газификации российских регионов вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году — до 82,9%. Также предполагается увеличение к 2024-му производства энергоносителей на пять-девять процентов по сравнению с 2018 годом, экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — на девять-пятнадцать процентов, привлечения инвестиций в отрасль — в 1,35-1,4 раза.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
9 июня, 16:40
В Совфеде подготовили предложения по газификации российских регионов
Помимо этого, в документе говорится о содействии социально-экономическому развитию России, укреплении и сохранении ее позиций в мировой энергетике. В числе основных задач стратегии — удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы, развитие экспорта, модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности.

"Особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы. Кроме того, сделан акцент на снижении негативного воздействия ТЭК на окружающую среду", — отмечается в материалах.

Положения стратегии детально опишут в плане реализации, а также в генеральных схемах развития отраслей топливно-энергетического комплекса.
Американские доллары
27 мая, 07:10
В МЭА рассказали о сокращении мировых инвестиций в энергетику
31721213
Обсудить 8
Восточная СибирьДальний ВостокРоссияМихаил МишустинЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В депздраве Москвы рассказали, как COVID-19 повлиял на смертность
Скорая помощь в Таиланде
Пропавшую в Таиланде журналистку нашли мертвой в джунглях
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде оценили планы Румынии признать Россию враждебной страной
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что в России нет олигархов
LIVE: Владимир Путин принимает участие в совещании по информационным технологиям
Путин проводит совещание по информационным технологиям. Трансляция
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал создать условия для внедрения отечественных IT-технологий
Сотрудники полиции у Белого дома в Вашингтоне, США
Реформа полиции: почему опыт России — не для США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния