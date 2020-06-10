https://ria.ru/20200610/1572748745.html
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
2020-06-10T14:41
2020-06-10T15:22
восточная сибирь
дальний восток
россия
михаил мишустин
экономика
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восточная сибирь, дальний восток, россия, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно ей, к 2024 году уровень газификации российских регионов вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году — до 82,9%. Также предполагается увеличение к 2024-му производства энергоносителей на пять-девять процентов по сравнению с 2018 годом, экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — на девять-пятнадцать процентов, привлечения инвестиций в отрасль — в 1,35-1,4 раза.
Помимо этого, в документе говорится о содействии социально-экономическому развитию России, укреплении и сохранении ее позиций в мировой энергетике. В числе основных задач стратегии — удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы, развитие экспорта, модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности.
"Особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы. Кроме того, сделан акцент на снижении негативного воздействия ТЭК на окружающую среду", — отмечается в материалах.
Положения стратегии детально опишут в плане реализации, а также в генеральных схемах развития отраслей топливно-энергетического комплекса.