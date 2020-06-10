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Путин призвал создать условия для внедрения отечественных IT-технологий
2020-06-10T14:41
владимир путин
технологии
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владимир путин, технологии

Путин призвал создать условия для внедрения отечественных IT-технологий

14:41 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для ускоренной разработки и внедрения информационных технологий в сфере связи и IT.
"И конечно, необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных востребованных продуктов и сервисов", - сказал он на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи.
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Путин отметил, что многие ключевые решения для развития этой сферы уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", кроме того, ряд конкретных поручений был обозначен в послании.
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