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Путин призвал развивать цифровизацию
2020-06-10T14:40
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владимир путин
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, технологии, общество

Путин призвал развивать цифровизацию

14:40 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вынужденные ограничения мотивировали по-другому взглянуть на широкие возможности цифровизации во многих сферах, надо подхватить эти тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы. Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации. И не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, да просто в повседневной жизни людей", - сказал он на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи.
"Надо, что называется, подхватить эти тенденции. Тенденции перехода в цифру. Брать пример с компаний-лидеров цифровизации", - отметил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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