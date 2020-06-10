Путин призвал развивать цифровизацию

"Вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы. Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации. И не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, да просто в повседневной жизни людей", - сказал он на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи.