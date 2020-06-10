https://ria.ru/20200610/1572748546.html
Путин призвал развивать цифровизацию
2020-06-10T14:40
2020-06-10T14:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
технологии
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, технологии, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Вынужденные ограничения мотивировали по-другому взглянуть на широкие возможности цифровизации во многих сферах, надо подхватить эти тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы. Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации. И не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, да просто в повседневной жизни людей", - сказал он на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи.
"Надо, что называется, подхватить эти тенденции. Тенденции перехода в цифру. Брать пример с компаний-лидеров цифровизации", - отметил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.