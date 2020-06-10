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Кузнецова выяснит обстоятельства изъятия ребенка у россиянки в Швеции
2020-06-10T14:38
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анна кузнецова
швеция
вологодская область
общество
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россия, анна кузнецова, швеция, вологодская область, общество

Кузнецова выяснит обстоятельства изъятия ребенка у россиянки в Швеции

14:38 10.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в посольство РФ в Швеции для получения информации по поводу изъятия ребёнка у россиянки, которая проживает в Швеции вместе с дочкой, при этом у обеих двойное гражданство, сообщила пресс-служба омбудсмена.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет обстоятельства и детали случившегося в Швеции, где из семьи изъяли годовалого ребенка... Кузнецова обратилась в посольство Российской Федерации в Швеции для получения полной информации по этому делу и принятия дальнейших решений", - говорится в сообщении.
С просьбой о помощи вернуть дочь поступило обращение к уполномоченному по правам ребенка в Вологодской области, где женщина проживала ранее до переезда за границу, говорится в сообщении. По информации заявительницы, у нее и ее дочери двойное гражданство - России и Швеции. Уточняется, что ребенок сейчас находится в замещающей семье.
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РоссияАнна КузнецоваШвецияВологодская областьОбщество
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