https://ria.ru/20200610/1572748444.html
Парад Победы в Екатеринбурге может пройти без зрителей
2020-06-10T14:37
2020-06-10T14:37
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
екатеринбург
общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина.
Парад Победы в Екатеринбурге
24 июня может пройти без зрителей, если эпидситуация по коронавирусу будет неблагополучной, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора
по Свердловской области.
"Парад – это массовое мероприятие. Массовые мероприятия у нас разрешаются, если не ошибаюсь, на третьем этапе снятия ограничений. В зависимости от ситуации мы будем продвигаться к очередному этапу или будем уходить назад к предыдущему этапу. Это покажет только эпидситуация по заболеваемости. Вот видите, шло снижение, а сегодня опять скачок произошел. Тут, конечно, только по эпидситуации. Будем анализировать ситуацию, как она себя ведет, уже ближе к параду. Но вполне возможно, если у нас будут высокие цифры по заболеваемости, то парад может пройти без зрителей", - сказали в пресс-службе.
Ранее президент России Владимир Путин
распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победы на Красной площади. Парад, который должен был традиционно состояться 9 мая, в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса.