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Парад Победы в Екатеринбурге может пройти без зрителей
2020-06-10T14:37
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
екатеринбург
общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург, общество

Парад Победы в Екатеринбурге может пройти без зрителей

14:37 10.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСмотровая площадка на небоскребе "Высоцкий" в Екатеринбурге
Смотровая площадка на небоскребе Высоцкий в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Смотровая площадка на небоскребе "Высоцкий" в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Парад Победы в Екатеринбурге 24 июня может пройти без зрителей, если эпидситуация по коронавирусу будет неблагополучной, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
"Парад – это массовое мероприятие. Массовые мероприятия у нас разрешаются, если не ошибаюсь, на третьем этапе снятия ограничений. В зависимости от ситуации мы будем продвигаться к очередному этапу или будем уходить назад к предыдущему этапу. Это покажет только эпидситуация по заболеваемости. Вот видите, шло снижение, а сегодня опять скачок произошел. Тут, конечно, только по эпидситуации. Будем анализировать ситуацию, как она себя ведет, уже ближе к параду. Но вполне возможно, если у нас будут высокие цифры по заболеваемости, то парад может пройти без зрителей", - сказали в пресс-службе.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Вчера, 13:31
Песков рассказал, кто из мировых лидеров точно приедет на Парад Победы
Ранее президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победы на Красной площади. Парад, который должен был традиционно состояться 9 мая, в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕкатеринбургОбщество
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