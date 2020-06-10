Парад Победы в Екатеринбурге может пройти без зрителей

"Парад – это массовое мероприятие. Массовые мероприятия у нас разрешаются, если не ошибаюсь, на третьем этапе снятия ограничений. В зависимости от ситуации мы будем продвигаться к очередному этапу или будем уходить назад к предыдущему этапу. Это покажет только эпидситуация по заболеваемости. Вот видите, шло снижение, а сегодня опять скачок произошел. Тут, конечно, только по эпидситуации. Будем анализировать ситуацию, как она себя ведет, уже ближе к параду. Но вполне возможно, если у нас будут высокие цифры по заболеваемости, то парад может пройти без зрителей", - сказали в пресс-службе.