В Подмосковье установят камеры наблюдения для борьбы с вандализмом

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Системы наблюдения, записывающие случаи вандализма по отношению к комплексам фотовидеофиксации на дорогах, установят в Системы наблюдения, записывающие случаи вандализма по отношению к комплексам фотовидеофиксации на дорогах, установят в Подмосковье , сообщает РИА Новости оператор комплексов видеофиксации "МВС Груп".

"В Подмосковье установят системы наблюдения, которые будут записывать все случаи вандализма по отношению к комплексам фотовидеофиксации на дорогах. Практика показала, что в точках, где такие камеры были размещены ранее в пилотном режиме, установить личности вандалов удается в более чем 90% случаев. Автомобили передвижных комплексов фотовидеофиксации будут оснащены видеорегистраторами кругового обзора, а в зоне работы стационарных появятся скрытые видеокамеры высокого разрешения", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что за период с января по май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года системы фотовидеофиксации в два раза чаще подвергались атаке вандалов.

"За указанный период зафиксировано 152 подобных случая, из них 61 случай - повреждения стационарных комплексов и 91 случай - передвижных комплексов. В половине случаев нападения на комплексы совершаются с применением оружия. В 8% телесные повреждения получают и операторы передвижных комплексов", - следует из релиза.

Все устройства фотовидеофиксации в Подмосковье принадлежат правительству региона, уточнили в компании. Данные по всем происшествиям получают правоохранительные органы, которые по итогам расследования возбуждают административные и уголовные дела – лиц, признанных виновными в повреждении имущества, могут привлечь к ответственности по статье 167 Уголовного Кодекса РФ – "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", максимальное наказание по которой составляет до четырех лет лишения свободы, а также обязаны выплатить ущерб – до полутора миллионов рублей.