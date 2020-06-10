Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572748385.html
В Подмосковье установят камеры наблюдения для борьбы с вандализмом
2020-06-10T14:36
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155236/50/1552365029_0:0:1500:845_1200x0_80_0_0_610743f6db0d17e645e96eeafaf04bd1.jpg
https://ria.ru/20200610/1572735573.html
https://ria.ru/20200610/1572728110.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572748385.html?chat_room_id=1572748385
Новости
ru-RU
31
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155236/50/1552365029_0:0:1500:845_1200x0_80_0_0_610743f6db0d17e645e96eeafaf04bd1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155236/50/1552365029_20:0:1343:992_1200x0_80_0_0_6ee323f15c96e646d40240264c7a05ec.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155236/50/1552365029_185:0:1177:992_1200x0_80_0_0_78908043456dd558830786a35960f528.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье установят камеры наблюдения для борьбы с вандализмом

14:36 10.06.2020
31
© РИА Новости / Максим БлиновКамера наружного наблюдения
Камера наружного наблюдения
© РИА Новости / Максим Блинов
Камера наружного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Системы наблюдения, записывающие  случаи вандализма по отношению к комплексам фотовидеофиксации на дорогах, установят в Подмосковье, сообщает РИА Новости оператор комплексов видеофиксации "МВС Груп".
"В Подмосковье установят системы наблюдения, которые будут записывать все случаи вандализма по отношению к комплексам фотовидеофиксации на дорогах. Практика показала, что в точках, где такие камеры были размещены ранее в пилотном режиме, установить личности вандалов удается в более чем 90% случаев. Автомобили передвижных комплексов фотовидеофиксации будут оснащены видеорегистраторами кругового обзора, а в зоне работы стационарных появятся скрытые видеокамеры высокого разрешения", - говорится в сообщении.
Автокинотеатр
Вчера, 11:56Культура
В Подмосковье 11 июня откроют семь "Кинопаркингов"
В компании уточнили, что за период с января по май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года системы фотовидеофиксации в два раза чаще подвергались атаке вандалов.
"За указанный период зафиксировано 152 подобных случая, из них 61 случай - повреждения стационарных комплексов и 91 случай - передвижных комплексов. В половине случаев нападения на комплексы совершаются с применением оружия. В 8% телесные повреждения получают и операторы передвижных комплексов", - следует из релиза.
Сбор клубники
Вчера, 10:22
В Подмосковье начался сбор ранних сортов клубники
Все устройства фотовидеофиксации в Подмосковье принадлежат правительству региона, уточнили в компании. Данные по всем происшествиям получают правоохранительные органы, которые по итогам расследования возбуждают административные и уголовные дела – лиц, признанных виновными в повреждении имущества, могут привлечь к ответственности по статье 167 Уголовного Кодекса РФ – "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", максимальное наказание по которой составляет до четырех лет лишения свободы, а также обязаны выплатить ущерб – до полутора миллионов рублей.
Также оборудование фотовидеофиксации способствует снижению аварийности на дорогах, за 2019 год общий уровень аварийности на автодорогах в регионе, где установлены камеры фиксации нарушений, снизился на 23,7%. На 26% меньше стало пострадавших, погибших – на 45,5%, отмечается в сообщении.
010000
Обсудить 0
Московская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Подмосковье неизвестные разбили окно в здании суда
Молоток судьи
В Петербурге вынесли приговор участнику террористической организации
Кресла для судей в зале заседаний
Apple проиграла суд с российским изобретателем
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
В Барнауле спасатели вытащили щенков из-под бетонных плит
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Уссурийска ответит в суде за участие в "Свидетелях Иеговы"*
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала, как узнала о трагедии
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Ростовские депутаты оценили отчет правительства региона
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Дрозденко: в 2019 году оборот МСП вырос на 19% и составил 510 млрд рублей
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
Руки в наручниках
Омскую студентку, убившую табуреткой пенсионерку, взяли под стражу
Ходовая система автомобиля Aurus на Международном Женевском автосалоне
Глава Минпромторга рассказал о двигателе Aurus
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Свидетелями по делу MH17 проходят подчиненные украинца Харченко
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Вид на оползень около многоэтажного жилого дома в Красноярске
В Красноярске ввели режим ЧС у жилого дома из-за сползающей вниз площадки
Полицейский
Уфимца будут судить за избиение до смерти подозреваемого в педофилии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния