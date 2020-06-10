Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572748341.html
Первая вакцина от коронавируса может стать доступна осенью, заявили в ВОЗ
2020-06-10T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_ff97c5bcd05a1558fa18abd32d7bac2e.jpg
https://ria.ru/20200610/1572747570.html
1
италия
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572748341.html?chat_room_id=1572748341
Новости
ru-RU
1948
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_ff97c5bcd05a1558fa18abd32d7bac2e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_211:0:2942:2048_1200x0_80_0_0_a50d694062a47ee8472defd49298f89c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_552:0:2600:2048_1200x0_80_0_0_25e034f1cb01eee1410436f12486dd0b.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, италия, сша, в мире

Первая вакцина от коронавируса может стать доступна осенью, заявили в ВОЗ

14:37 10.06.2020
1948
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото
РИМ, 10 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Вакцина от коронавируса, разработку которой Оксфордcкий университет ведет совместно с итальянской компанией Irbm, может стать доступной осенью или зимой, заявил советник министра здравоохранения Италии и представитель страны во Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риччарди.
"Если все пойдет хорошо, осенью-зимой у нас могут быть первые дозы вакцины, в том числе для итальянцев", - сказал он в эфире телеканала Rai3.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 14:27Распространение нового коронавируса
В США летом могут начать завершающую стадию испытаний вакцин от COVID-19
По словам Риччарди, в процессе разработке вакцин Европа идет впереди США и итальянско-британский препарат находится в более продвинутой стадии, чем другие.
Говоря о возможности прихода второй волны эпидемии в октябре, итальянский эксперт подчеркнул, что "об этом никто не может быть уверен на 100%".
"Но мы считаем маловероятным, что вирус исчезнет… Мы должны быть готовыми столкнуться с возможным землетрясением", - сказал Риччарди.
В середине мая генеральный директор Irbm Пьеро Ди Лоренцо говорил, что "работа над вакциной ускорилась невероятно" и "существует большая вероятность, что к концу сентября появится достаточное количество доз". Он подчеркнул, что в конце апреля вакцина была введена 510 добровольцам. Их состояние не представляет каких-либо проблем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
310005
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИталияСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В США летом могут начать завершающую стадию испытаний вакцин от COVID-19
Коронавирус
Вирусолог рассказал, когда снизится распространение коронавируса в России
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
"Ростех" и РФПИ начнут производить препарат для лечения коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
Мэр Москвы Сергей Собянин
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19
В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Назван период максимальной заразности коронавируса
Медик готовит шприц с вакциной
В ОЭСР не исключили, что вакцину от COVID-19 найдут через 12-18 месяцев
Отдыхающие в Люксембургском саду в Париже
Эксперт объяснил, почему закрывать границы из-за COVID-19 нет смысла
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Собянин рассказал о снижении числа случаев заражения коронавирусом
Актер Алексей Панин
Панин рассказал, как попал в "пьяное" ДТП в центре Москвы
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
Лента новостейМолния