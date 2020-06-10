https://ria.ru/20200610/1572748341.html
Первая вакцина от коронавируса может стать доступна осенью, заявили в ВОЗ
2020-06-10T14:37
2020-06-10T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
сша
в мире
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коронавирус covid-19, италия, сша, в мире
РИМ, 10 июн – РИА Новости, Александр Логунов.
Вакцина от коронавируса
, разработку которой Оксфордcкий университет ведет совместно с итальянской компанией Irbm, может стать доступной осенью или зимой, заявил советник министра здравоохранения Италии
и представитель страны во Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риччарди.
"Если все пойдет хорошо, осенью-зимой у нас могут быть первые дозы вакцины, в том числе для итальянцев", - сказал он в эфире телеканала Rai3
.
По словам Риччарди, в процессе разработке вакцин Европа
идет впереди США
и итальянско-британский препарат находится в более продвинутой стадии, чем другие.
Говоря о возможности прихода второй волны эпидемии в октябре, итальянский эксперт подчеркнул, что "об этом никто не может быть уверен на 100%".
"Но мы считаем маловероятным, что вирус исчезнет… Мы должны быть готовыми столкнуться с возможным землетрясением", - сказал Риччарди.
В середине мая генеральный директор Irbm Пьеро Ди Лоренцо говорил, что "работа над вакциной ускорилась невероятно" и "существует большая вероятность, что к концу сентября появится достаточное количество доз". Он подчеркнул, что в конце апреля вакцина была введена 510 добровольцам. Их состояние не представляет каких-либо проблем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.