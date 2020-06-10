https://ria.ru/20200610/1572748100.html
Более 53 тысяч жителей регионов хотят голосовать по поправкам в Москве
2020-06-10T14:33
2020-06-10T14:33
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
москва
общество
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россия, конституция рф, владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Более 53 тысяч заявлений поступило от жителей регионов о возможности проголосовать по поправкам к конституции РФ в Москве
, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркова Дмитрий Реут.
"Всего пока поступило 53 174 заявлений", - сообщил Реут, отвечая на вопрос, сколько поступило заявок от жителей регионов на голосование по месту пребывания в Москве.
Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии или в электронном виде через портал ЕПГУ (Госуслуги) с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня.
По данным центральной избирательной комиссии РФ, по состоянию на утро среды, через МФЦ подали такие заявки 4 665 человек, в ТИК обратились 16 439, а большинство - 32 070 человек подали заявки в электронном виде.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля.