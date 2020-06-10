Более 53 тысяч жителей регионов хотят голосовать по поправкам в Москве

Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 53 тысяч заявлений поступило от жителей регионов о возможности проголосовать по поправкам к конституции РФ в Более 53 тысяч заявлений поступило от жителей регионов о возможности проголосовать по поправкам к конституции РФ в Москве , сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркова Дмитрий Реут.

"Всего пока поступило 53 174 заявлений", - сообщил Реут, отвечая на вопрос, сколько поступило заявок от жителей регионов на голосование по месту пребывания в Москве.

Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии или в электронном виде через портал ЕПГУ (Госуслуги) с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня.

По данным центральной избирательной комиссии РФ, по состоянию на утро среды, через МФЦ подали такие заявки 4 665 человек, в ТИК обратились 16 439, а большинство - 32 070 человек подали заявки в электронном виде.