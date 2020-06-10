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Прочность отношений России и Белоруссии выдержала проверку, заявили в МИД
2020-06-10T14:42
союзное государство
коронавирус covid-19
андрей руденко
россия
белоруссия
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Прочность отношений России и Белоруссии выдержала проверку, заявили в МИД

14:32 10.06.2020 (обновлено: 14:42 10.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса стала лакмусовой бумажкой проверки для отношений между Россией и Белоруссией, страны эту проверку выдержали, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Для нас ответ очевиден: да, сохранят. Пандемия коронавируса, явившаяся испытанием для всего мира, стала своеобразной лакмусовой бумажкой, проверкой на прочность и для отношений между нашими странами", - сказал Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной перспективам развития российско-белорусских отношений.
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"Приятно констатировать, что эту проверку и эти отношения выдержали: и с точки зрения помощи в возвращении граждан, застрявших на различных континентах, и с точки зрения помощи, которую оказывали друг другу страны в виде поставок медицинских препаратов и других материалов", - добавил он.
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Союзное государствоКоронавирус COVID-19Андрей РуденкоРоссияБелоруссияВ мире
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