https://ria.ru/20200610/1572748062.html
Прочность отношений России и Белоруссии выдержала проверку, заявили в МИД
2020-06-10T14:32
2020-06-10T14:42
союзное государство
коронавирус covid-19
андрей руденко
россия
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, андрей руденко, россия, белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Пандемия коронавируса
стала лакмусовой бумажкой проверки для отношений между Россией и Белоруссией
, страны эту проверку выдержали, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко
.
"Для нас ответ очевиден: да, сохранят. Пандемия коронавируса, явившаяся испытанием для всего мира, стала своеобразной лакмусовой бумажкой, проверкой на прочность и для отношений между нашими странами", - сказал Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной перспективам развития российско-белорусских отношений.
"Приятно констатировать, что эту проверку и эти отношения выдержали: и с точки зрения помощи в возвращении граждан, застрявших на различных континентах, и с точки зрения помощи, которую оказывали друг другу страны в виде поставок медицинских препаратов и других материалов", - добавил он.