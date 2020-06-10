Прочность отношений России и Белоруссии выдержала проверку, заявили в МИД

"Для нас ответ очевиден: да, сохранят. Пандемия коронавируса, явившаяся испытанием для всего мира, стала своеобразной лакмусовой бумажкой, проверкой на прочность и для отношений между нашими странами", - сказал Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной перспективам развития российско-белорусских отношений.