Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

Ранее актер Пореченков снялся в рекламе йогурта Actimel.
"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 году щеголял тем, как стрелял по украинцам в Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?" - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність.@Danone запрошує 🇷🇺посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався,як стріляв по українцям на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує? pic.twitter.com/8wJaTTGuKX— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 9, 2020
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В числе артистов, попавших в список, были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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