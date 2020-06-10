Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 году щеголял тем, как стрелял по украинцам в Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?" - говорится в сообщении посольства в Twitter.