https://ria.ru/20200610/1572747832.html
Московские врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных с коронавирусом
2020-06-10T14:30
2020-06-10T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин
.
"В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа", - сказал Собянин.
Он уточнил, что в Москве каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией.
"У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", - сказал мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.