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Московские врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных с коронавирусом
2020-06-10T14:30
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Московские врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных с коронавирусом

14:30 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа", - сказал Собянин.
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Он уточнил, что в Москве каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией.
"У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", - сказал мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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