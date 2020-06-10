Московские врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных с коронавирусом

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных, сообщил журналистам в среду мэр Сергей Собянин. Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных, сообщил журналистам в среду мэр Москвы

"В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа", - сказал Собянин.

Он уточнил, что в Москве каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией.

"У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", - сказал мэр.