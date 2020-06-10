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Apple проиграла суд с российским изобретателем
2020-06-10T14:36
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
технологии
происшествия
apple
москва
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), технологии, происшествия, apple, москва

Apple проиграла суд с российским изобретателем

14:28 10.06.2020 (обновлено: 14:36 10.06.2020)
2558
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.
Арташес Икономов разработал телефон, позволяющий соединиться со службой спасения или другими абонентами, например, в тех случаях, когда у человека отсутствует или не работает SIM-карта или нет положительного баланса на счете.
Описанный изобретателем телефон может отправить либо SMS с вложением точных координат устройства, либо письмо на электронную почту, либо соединиться со службой спасения через специальный модуль связи.
"В иске отказать полностью", - сказано в карточке дела.
Согласно материалам дела, Икономов получил патент в 2013 году. В своем иске ООО "Эппл Рус" требовало признать недействительным решение Роспатента, который отклонил возражения компании, требовавшей признать патент Икономова недействительным.
В своем возражении Apple заявила, что заявка Икономова не соответствует критерию "новизна". В частности, компания сослалась на три опубликованных в 2012 году американских патента, которые "обладают признаками, описанными российским изобретателем". Роспатент, отклоняя возражения, отметил, что в каждом из американских патентов отсутствуют какие-либо из элементов, предложенных Икономовым.
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7 ноября 2019, 08:00
Запретное "Яблоко": почему в России исчезнут смартфоны Apple
93100031
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ТехнологииПроисшествияAppleМосква
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