Apple проиграла суд с российским изобретателем

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.

Арташес Икономов разработал телефон, позволяющий соединиться со службой спасения или другими абонентами, например, в тех случаях, когда у человека отсутствует или не работает SIM-карта или нет положительного баланса на счете.

Описанный изобретателем телефон может отправить либо SMS с вложением точных координат устройства, либо письмо на электронную почту, либо соединиться со службой спасения через специальный модуль связи.

"В иске отказать полностью", - сказано в карточке дела.

Согласно материалам дела, Икономов получил патент в 2013 году. В своем иске ООО "Эппл Рус" требовало признать недействительным решение Роспатента , который отклонил возражения компании, требовавшей признать патент Икономова недействительным.