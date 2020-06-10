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В США летом могут начать завершающую стадию испытаний вакцин от COVID-19
2020-06-10T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, оксфорд, сша, в мире

В США летом могут начать завершающую стадию испытаний вакцин от COVID-19

14:27 10.06.2020 (обновлено: 16:36 10.06.2020)
398
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Завершающая стадия клинических испытаний трех вакцин против коронавируса может начаться в США летом, сообщает газета The Wall Street Journal.
По словам директора Центра исследования вакцин при Национальном институте аллергологии и инфекционных заболеваний Джона Масколы, третья — финальная — стадия испытаний будет проводиться в десятках городов.
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Планируется, что первым, в июле, к испытаниям приступит компания Moderna. В августе должно начаться испытание вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британской компанией AstraZeneca, а в сентябре — препарата компании Johnson & Johnson.
По словам Масколы, в испытании каждой вакцины могут принять участие примерно 30 тысяч человек, но их окончательное число может варьироваться. Отмечается, что испытания могут пройти не только в США, но и в других странах.
Ранее компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний ее вакцины заканчивается с позитивными результатами.
Разрабатываемую в Оксфорде вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях с 23 апреля. Партнером исследований стала AstraZeneca, получившая от американских властей более миллиарда долларов. Американский Минздрав уже заказал 300 миллионов доз.
Компания Johnson & Johnson объявляла, что ожидает первую партию вакцины в начале 2021 года. Как заявил ее гендиректор Пол Стоффелс, первой партии должно хватить на вакцинацию работников здравоохранения по всему миру. Всего компания собирается произвести более миллиарда доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетОксфордСШАВ мире
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