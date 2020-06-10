https://ria.ru/20200610/1572747570.html
В США летом могут начать завершающую стадию испытаний вакцин от COVID-19
2020-06-10T14:27
2020-06-10T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
оксфорд
сша
в мире
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коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, оксфорд, сша, в мире
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Завершающая стадия клинических испытаний трех вакцин против коронавируса
может начаться в США
летом, сообщает газета The Wall Street Journal
.
По словам директора Центра исследования вакцин при Национальном институте аллергологии и инфекционных заболеваний Джона Масколы, третья — финальная — стадия испытаний будет проводиться в десятках городов.
Планируется, что первым, в июле, к испытаниям приступит компания Moderna. В августе должно начаться испытание вакцины, разработанной Оксфордским университетом
и британской компанией AstraZeneca
, а в сентябре — препарата компании Johnson & Johnson.
По словам Масколы, в испытании каждой вакцины могут принять участие примерно 30 тысяч человек, но их окончательное число может варьироваться. Отмечается, что испытания могут пройти не только в США, но и в других странах.
Ранее компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний ее вакцины заканчивается с позитивными результатами.
Разрабатываемую в Оксфорде
вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях с 23 апреля. Партнером исследований стала AstraZeneca, получившая от американских властей более миллиарда долларов. Американский Минздрав уже заказал 300 миллионов доз.
Компания Johnson & Johnson объявляла, что ожидает первую партию вакцины в начале 2021 года. Как заявил ее гендиректор Пол Стоффелс, первой партии должно хватить на вакцинацию работников здравоохранения по всему миру. Всего компания собирается произвести более миллиарда доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.