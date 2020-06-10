В США летом могут начать завершающую стадию испытаний вакцин от COVID-19

По словам директора Центра исследования вакцин при Национальном институте аллергологии и инфекционных заболеваний Джона Масколы, третья — финальная — стадия испытаний будет проводиться в десятках городов.

Планируется, что первым, в июле, к испытаниям приступит компания Moderna. В августе должно начаться испытание вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британской компанией AstraZeneca , а в сентябре — препарата компании Johnson & Johnson.

По словам Масколы, в испытании каждой вакцины могут принять участие примерно 30 тысяч человек, но их окончательное число может варьироваться. Отмечается, что испытания могут пройти не только в США, но и в других странах.

Ранее компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний ее вакцины заканчивается с позитивными результатами.

Разрабатываемую в Оксфорде вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях с 23 апреля. Партнером исследований стала AstraZeneca, получившая от американских властей более миллиарда долларов. Американский Минздрав уже заказал 300 миллионов доз.

Компания Johnson & Johnson объявляла, что ожидает первую партию вакцины в начале 2021 года. Как заявил ее гендиректор Пол Стоффелс, первой партии должно хватить на вакцинацию работников здравоохранения по всему миру. Всего компания собирается произвести более миллиарда доз.