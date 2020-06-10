Путин поблагодарил телекоммуникационные компании за работу при пандемии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российские телекоммуникационные компании за работу в период пандемии, отметив, что в условиях возросшей нагрузки их специалисты смогли обеспечить непрерывную работу наиболее востребованных россиянами сервисов.

"Я хочу поблагодарить российские телекоммуникационные компании, профильных специалистов, которые в условиях возросшей нагрузки обеспечили непрерывную работу и высокий уровень востребованных сервисов",— сказал Путин на совещании по связи и IT-индустрии.

Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса стала не только вызовом для сферы связи и IT — те компании, которые предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли, сумели значительно нарастить клиентскую базу.

"Роль и значимость отрасли особенно ярко проявилась в обстановке вынужденных ограничений, связанных с эпидемией, когда многие предприятия, а также образовательные другие организации перешли на удалённый режим работы, когда нужно было максимально быстро реализовать решения государства по поддержке российских семей и целых отраслей экономики", — добавил Путин.

Он отметил, что по целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи и доступность интернета, Россия сегодня уверенно входит в число мировых лидеров.