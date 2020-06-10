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Путин поблагодарил телекоммуникационные компании за работу при пандемии
2020-06-10T14:41
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Путин поблагодарил телекоммуникационные компании за работу при пандемии

14:22 10.06.2020 (обновлено: 14:41 10.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российские телекоммуникационные компании за работу в период пандемии, отметив, что в условиях возросшей нагрузки их специалисты смогли обеспечить непрерывную работу наиболее востребованных россиянами сервисов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду сообщил, что в совещании с Путиным примут участие представители "Мегафона", Сбербанка, Mail.ru Group, МТС, "Ростелекома", "Вымпелкома", "Яндекса".
"Я хочу поблагодарить российские телекоммуникационные компании, профильных специалистов, которые в условиях возросшей нагрузки обеспечили непрерывную работу и высокий уровень востребованных сервисов",— сказал Путин на совещании по связи и IT-индустрии.
Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса стала не только вызовом для сферы связи и IT — те компании, которые предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли, сумели значительно нарастить клиентскую базу.
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"Роль и значимость отрасли особенно ярко проявилась в обстановке вынужденных ограничений, связанных с эпидемией, когда многие предприятия, а также образовательные другие организации перешли на удалённый режим работы, когда нужно было максимально быстро реализовать решения государства по поддержке российских семей и целых отраслей экономики", — добавил Путин.
Он отметил, что по целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи и доступность интернета, Россия сегодня уверенно входит в число мировых лидеров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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