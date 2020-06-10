https://ria.ru/20200610/1572747250.html
Путин поблагодарил телекоммуникационные компании за работу при пандемии
2020-06-10T14:22
2020-06-10T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поблагодарил российские телекоммуникационные компании за работу в период пандемии, отметив, что в условиях возросшей нагрузки их специалисты смогли обеспечить непрерывную работу наиболее востребованных россиянами сервисов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
в среду сообщил, что в совещании с Путиным примут участие представители "Мегафона
", Сбербанка
, Mail.ru Group, МТС
, "Ростелекома
", "Вымпелкома
", "Яндекса".
"Я хочу поблагодарить российские телекоммуникационные компании, профильных специалистов, которые в условиях возросшей нагрузки обеспечили непрерывную работу и высокий уровень востребованных сервисов",— сказал Путин на совещании по связи и IT-индустрии.
Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса стала не только вызовом для сферы связи и IT — те компании, которые предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли, сумели значительно нарастить клиентскую базу.
"Роль и значимость отрасли особенно ярко проявилась в обстановке вынужденных ограничений, связанных с эпидемией, когда многие предприятия, а также образовательные другие организации перешли на удалённый режим работы, когда нужно было максимально быстро реализовать решения государства по поддержке российских семей и целых отраслей экономики", — добавил Путин.
Он отметил, что по целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи и доступность интернета, Россия сегодня уверенно входит в число мировых лидеров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.