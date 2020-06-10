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В Барнауле спасатели вытащили щенков из-под бетонных плит
2020-06-10T14:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
барнаул
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), барнаул, происшествия

В Барнауле спасатели вытащили щенков из-под бетонных плит

14:19 10.06.2020
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краюСотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Барнаульские спасатели вызволили в среду из западни четырех бездомных щенков, которые находились под старыми железобетонными плитами на одной из улиц краевого центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сегодня в городе Барнауле прошла необычная спасательная операция. Специалисты муниципального поисково-спасательного отряда вызволили четверых бездомных щенков, попавших в западню", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на улице Лазурной проводились землеустроительные работы, тяжёлая техника убирала грунт и строительный мусор. При вывозе старых железобетонных плит выяснилось, что под ними находятся бездомные щенки. Об этом сообщила в муниципальную службу спасения женщина, которая подкармливала необычную "семью". После прибытия спасателей работы на время операции были приостановлены.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краюСотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
1 из 3
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краюСотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
2 из 3
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краюСотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
3 из 3
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
1 из 3
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
2 из 3
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
3 из 3
Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
"Угроза для щенков была очень серьёзная, их в процессе работ могло задавить плитой. Мы, используя шанцевый инструмент, извлекли их из западни. Работать пришлось очень аккуратно, со всеми предосторожностями", - приводит пресс-служба слова начальника смены аварийно-спасательного формирования Александра Трошина.
Представитель ведомства добавил, что сейчас решается дальнейшая судьба спасённых щенков. Возможно, их отдадут в один из городских приютов для животных.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БарнаулПроисшествия
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