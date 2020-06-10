В Барнауле спасатели вытащили щенков из-под бетонных плит

Сотрудники МЧС во время спасения бездомных щенков в Барнауле на улице Лазурной

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Барнаульские спасатели вызволили в среду из западни четырех бездомных щенков, которые находились под старыми железобетонными плитами на одной из улиц краевого центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Барнаульские спасатели вызволили в среду из западни четырех бездомных щенков, которые находились под старыми железобетонными плитами на одной из улиц краевого центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС

"Сегодня в городе Барнауле прошла необычная спасательная операция. Специалисты муниципального поисково-спасательного отряда вызволили четверых бездомных щенков, попавших в западню", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на улице Лазурной проводились землеустроительные работы, тяжёлая техника убирала грунт и строительный мусор. При вывозе старых железобетонных плит выяснилось, что под ними находятся бездомные щенки. Об этом сообщила в муниципальную службу спасения женщина, которая подкармливала необычную "семью". После прибытия спасателей работы на время операции были приостановлены.

"Угроза для щенков была очень серьёзная, их в процессе работ могло задавить плитой. Мы, используя шанцевый инструмент, извлекли их из западни. Работать пришлось очень аккуратно, со всеми предосторожностями", - приводит пресс-служба слова начальника смены аварийно-спасательного формирования Александра Трошина.