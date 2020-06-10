https://ria.ru/20200610/1572746820.html
В депздраве Москвы рассказали, как COVID-19 повлиял на смертность
2020-06-10T14:18
2020-06-10T15:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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Не Патриот
Что-то не сходится. Согласно статистике на стопкоронавирус, ссылка на которую есть в этой статье, за все время от коронавируса умерло 6358 человек. А тут в одной только Москве за один только май 5260 случаев. И, внезапно, сразу после того, как обратили внимание на резкий скачок смертности в апреле якобы не от коронавируса. Чудеса, да и только. То есть вначале делаем хорошую мину и считаем так, а когда ткнули этой миной в подозрительные несостыковки, считаем уже эдак... Это так... предсказуемо.
39
Павлуша Шапкин
вчера всех из загонов выпустили и график заболеваемости резко пошел вниз, смотрел на главной страничке яндекса))) причем уже график за 10-е число, хотя в самой населенной европейской части страны прошло только пол дня))))))
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
В департаменте здравоохранения Москвы
проанализировали избыточную смертность в столице за май и выяснили, что она составила 5799 случаев.
Как отмечается в сообщении, майский показатель смертности в столице оказался выше апрельского, потому что пик заболеваемости COVID-19 пришелся на конец апреля, а между ним и пиком смертности как раз проходит около двух-трех недель.
Всего, по оперативным данным, за минувший месяц в столице зарегистрировали 15 713 смертей. Это на 5715 больше, чем в мае прошлого года, когда умерли 9998 человек. При этом среднегодовая смертность в мае, рассчитанная на основе данных последних трех лет, составляет 9914.
"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92 процента всей избыточной смертности в мае)", — говорится в сообщении
.
Непосредственной причиной смерти он стал в 2757 случаях.
При этом в депздраве пояснили, что отнесли к COVID-19 и те случаи, когда у скончавшихся тест на коронавирус был отрицательным, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что, скорее всего, причиной смерти была именно эта инфекция.
"Таких в Москве за май было 433 человека. Таким образом, мы отнесли к ковиду все, даже спорные, сомнительные случаи. В мае не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая", — добавили в ведомстве.
Помимо этого, 2503 человека умерли от других причин, но при этом их тесты на коронавирус показали положительный результат.
Таким образом, летальность от COVID-19 в Москве за все время эпидемии составляет два процента, если считать только случаи, где он был основной причиной, или 3,8 процента, если учесть все случаи, где он выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
"Это, бесспорно, ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов: Нью-Йорк — 10,7 процента, Лондон — 22,7 процента, Стокгольм — 15,2 процента, Мадрид — 21,5 процента", — заключили в депздраве.
За время пандемии медицинская помощь, в том числе стационарная, оказывалась москвичам в полном объеме, подчеркнули в департаменте.
"Ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было, а в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус. Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на две трети. В результате 65 тысяч тяжелобольных горожан были спасены", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.