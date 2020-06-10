В Хабаровском крае начнут снимать режим самоизоляции

ХАБАРОВСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду подписал постановление о поэтапном снятии режима самоизоляции в Хабаровском крае, уже с 11 июня разрешено открыться детским садам, паркам, библиотекам, фитнес-клубам и детским оздоровительным лагерям, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Снять с 11 июня 2020 года для граждан, находящихся на территории Хабаровского края, ограничения (режим самоизоляции) на покидание мест проживания… Сохранить до особого распоряжения режим самоизоляции по месту проживания для лиц старше 65 лет", - говорится в постановлении, текст которого предоставлен журналистам.

Как следует из документа, с 11 июня разрешено открыться детским садам, библиотекам, паркам и набережным, пансионатам, санаториям, детским оздоровительным лагерям, магазинам промышленных товаров и фитнес-клубам. Но при этом загрузка фитнес-клубов не должна превышать 25% от их пропускной способности.

На всей территории края сохраняется масочный режим, соблюдение дистанции в 1,5 метра, а также запрет на посещение мест массового скопления людей и детских площадок. Прогулки разрешены индивидуальные и по два человека.

Также, согласно постановлению, с 18 июня разрешено открыться летним кафе. До 20 июня сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

По данным минздрава Хабаровского края, в регионе с начала пандемии заболели более 2,77 тысячи человек, из них 2,24 тысячи в Хабаровске Хабаровском районе . Выздоровели 1,4 тысячи человек, 18 умерли.