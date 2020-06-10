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Новикомбанк, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ подписали соглашение
2020-06-10T14:17
новикомбанк
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новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ подписали соглашение

14:17 10.06.2020
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© Pixabay / Free-PhotosПодписание документов
Подписание документов
© Pixabay / Free-Photos
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Трехстороннее соглашение о субсидировании процентных ставок по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим предприятиям и их дочерним компаниям на пополнение  оборотных  средств подписали Новикомбанк - опорный банк Госкорпорации Ростех, министерство экономического развития и ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба банка. Данная программа реализуется через Государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ №582 от 24 апреля 2020 года.
Пресс-служба напоминает, что цель программы, которая реализуется через госкорпорацию развития ВЭБ.РФ – поддержать системообразующие предприятия в непростых условиях, вызванных пандемией коронавируса. Для того, чтобы предприятия могли продолжать работать, сохраняя объемы производства и выполняя все обязательства перед своими сотрудниками, им необходимо льготное финансирование. В рамках принятой программы банки выдают предприятиям кредиты по ставке не более 5% годовых. Размер кредита рассчитывается исходя из среднемесячной выручки заемщика, кредитные средства направляются на пополнение оборотных средств (в т.ч. выплату заработной платы сотрудникам и сопутствующие платежи; закупку сырья и материалов; оплату аренды, приобретение, текущий ремонт и обслуживание оборудования; коммунальные платежи и много другое).
Предполагается, что в рамках реализации программы банки выдадут системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму порядка 400 миллиардов рублей по льготной ставке. При этом государство в 2020 году направит 24 миллиарда рублей субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам.
 "Новикомбанк традиционно участвует во всех государственных программах, направленных на поддержку предприятий в сложных ситуациях. В рамках соглашения с Минэкономразвития и ВЭБ.РФ мы можем оказать реальную помощь тем компаниям, которые оказались под ударом из-за пандемии. Важно, что данная программа помогает решить самые актуальные сегодня вопросы для многих предприятий – оплату аренды, выплату заработной платы, приобретение и ремонт оборудования", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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