Каршеринговые сервисы в Москве возобновили действие поминутных тарифов

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Каршеринговые сервисы возобновили работу в Каршеринговые сервисы возобновили работу в Москве на условиях, действовавших до введения ограничений из-за коронавируса, рассказали РИА Новости в компаниях.

Ограничения на работу каршеринга отменили в столице с 9 июня. Она была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, а с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней. Теперь машину можно взять на любое время, поясняли в департаменте транспорта Москвы. Однако сервисы заявляли, что не могут возобновить работу в обычном режиме в Москве без получения регламентирующих документов от местных властей, а также Роспотребнадзора

"Мы возобновили работу в привычном поминутном формате. Теперь "Делимобиль" можно арендовать на любое необходимое время. Уже видим, что пользователи совершают типичные для буднего дня поездки: из спальных районов в центр. Возвращаемся к обычной жизни вместе с городом и горожанами", - сказали в пресс-службе сервиса "Делимобиль".

Сервис YouDrive также начал работу в прежнем формате. "Наш сервис возобновил работу с суточным тарифом. Клиенты уже могут арендовать машины поминутно, как раньше. При этом мы продолжим дезинфекцию автомобилей с той же тщательностью, что и во время ограничений, и будем стараться поддерживать запас перчаток, масок и дезинфекторов в автомобилях", - сказали в пресс-службе YouDrive.

Сервис "Яндекс.Драйв" получил от властей Москвы информацию по условиям работы каршеринга, возобновляет функционирование в прежнем режиме, сообщили в компании. "Мы получили необходимую информацию от властей по условиям работы каршеринга - "Яндекс.Драйв" возобновляет работу в прежнем режиме", - сообщили в компании.