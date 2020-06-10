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Каршеринговые сервисы в Москве возобновили действие поминутных тарифов
2020-06-10T14:17
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москва, общество

Каршеринговые сервисы в Москве возобновили действие поминутных тарифов

14:17 10.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель автомобиля сервиса каршеринга
Водитель автомобиля сервиса каршеринга
© РИА Новости / Илья Питалев
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Водитель автомобиля сервиса каршеринга. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Каршеринговые сервисы возобновили работу в Москве на условиях, действовавших до введения ограничений из-за коронавируса, рассказали РИА Новости в компаниях.
Ограничения на работу каршеринга отменили в столице с 9 июня. Она была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, а с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней. Теперь машину можно взять на любое время, поясняли в департаменте транспорта Москвы. Однако сервисы заявляли, что не могут возобновить работу в обычном режиме в Москве без получения регламентирующих документов от местных властей, а также Роспотребнадзора.
"Мы возобновили работу в привычном поминутном формате. Теперь "Делимобиль" можно арендовать на любое необходимое время. Уже видим, что пользователи совершают типичные для буднего дня поездки: из спальных районов в центр. Возвращаемся к обычной жизни вместе с городом и горожанами", - сказали в пресс-службе сервиса "Делимобиль".
Сервис YouDrive также начал работу в прежнем формате. "Наш сервис возобновил работу с суточным тарифом. Клиенты уже могут арендовать машины поминутно, как раньше. При этом мы продолжим дезинфекцию автомобилей с той же тщательностью, что и во время ограничений, и будем стараться поддерживать запас перчаток, масок и дезинфекторов в автомобилях", - сказали в пресс-службе YouDrive.
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве
9 июня, 17:05Распространение нового коронавируса
Аналитики ожидают рост спроса на каршеринг из-за коронавируса
Сервис "Яндекс.Драйв" получил от властей Москвы информацию по условиям работы каршеринга, возобновляет функционирование в прежнем режиме, сообщили в компании. "Мы получили необходимую информацию от властей по условиям работы каршеринга - "Яндекс.Драйв" возобновляет работу в прежнем режиме", - сообщили в компании.
Там уточнили, что машины всех категорий, имеющихся в парке сервиса, доступны для бронирования. "Мы также возвращаем все тарифы - теперь машину можно взять и для краткосрочной аренды", - отметили в "Яндекс.Драйве". Компания заверила, что продолжит тщательно мыть и дезинфицировать машины, как и прежде.
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