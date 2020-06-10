Начала работу регсеть почвенных лабораторий, созданная ФосАгро и ФАО

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Приступила к работе региональная сеть почвенных лабораторий на Ближнем Востоке и в Северной Африке (RESOLAN NENA), созданная в рамках совместного проекта российской компании ФосАгро и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) , сообщает пресс-служба ФосАгро.
RESOLAN NENA станет частью глобальной сети из 368 почвенных лабораторий, которая была запущена в ноябре 2017 года с целью содействия обмену опытом между лабораториями из разных регионов мира и реализации программы развития почвоведения. На региональном уровне она будет способствовать взаимодействию между действующими и новыми, созданными в рамках проекта лабораториями с целью консультационной поддержки фермеров об устойчивом земледелии, а также сбора информации для разработки глобальных стандартов в данной области.
В региональную сеть войдут 53 лаборатории из 19 стран, в том числе из Алжира, Бахрейна, Египта, Ирана, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливии, Марокко, Омана, Палестины, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Судана, Туниса, ОАЭ и Йемена. В перспективе к сети присоединятся и другие государства региона.
"Цели ФосАгро и ФАО полностью совпадают - гарантировать доступ населения к качественной, безопасной пище, дать аграриям возможность эффективно использовать свои земли, выращивая на них экологически чистую продукцию, беречь почвы от деградации и разрушения", - заявил Андрей Гурьев, который принял участие в церемонии запуска сети лабораторий.
Он отметил, что, принимая во внимание потенциал проекта, ФосАгро продолжит поддержку ФАО в создании единого мирового механизма продвижения технологий и знаний в области устойчивого земледелия.
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"Мы приложим максимум усилий, чтобы проект продолжал успешно развиваться, тем самым помогая фермерам эффективно выращивать чистые сельскохозяйственные культуры без накопления загрязняющих веществ в почвах", - отметил Гурьев.