Начала работу регсеть почвенных лабораторий, созданная ФосАгро и ФАО

RESOLAN NENA станет частью глобальной сети из 368 почвенных лабораторий, которая была запущена в ноябре 2017 года с целью содействия обмену опытом между лабораториями из разных регионов мира и реализации программы развития почвоведения. На региональном уровне она будет способствовать взаимодействию между действующими и новыми, созданными в рамках проекта лабораториями с целью консультационной поддержки фермеров об устойчивом земледелии, а также сбора информации для разработки глобальных стандартов в данной области.