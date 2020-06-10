Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572746326.html
Начала работу регсеть почвенных лабораторий, созданная ФосАгро и ФАО
2020-06-10T14:14
фосагро
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152158/28/1521582899_0:200:1920:1280_1200x0_80_0_0_5285a944c5e915162833f626de7fd901.jpg
https://ria.ru/20200428/1570666318.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572746326.html?chat_room_id=1572746326
Новости
ru-RU
42
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152158/28/1521582899_0:200:1920:1280_1200x0_80_0_0_5285a944c5e915162833f626de7fd901.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152158/28/1521582899_213:0:1920:1280_1200x0_80_0_0_52cfcf7d8092593fbc7074162a2733bd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152158/28/1521582899_534:0:1814:1280_1200x0_80_0_0_0be13e9b1195733014b5bec0274ba1c2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фосагро, новости компаний - экономика

Начала работу регсеть почвенных лабораторий, созданная ФосАгро и ФАО

14:14 10.06.2020
42
CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп
CC0 / kkolosov / Микроскоп
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.  Приступила к работе региональная сеть почвенных лабораторий на Ближнем Востоке и в Северной Африке (RESOLAN NENA), созданная в рамках совместного проекта российской компании ФосАгро и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) , сообщает пресс-служба ФосАгро.
RESOLAN NENA станет частью глобальной сети из 368 почвенных лабораторий, которая была запущена в ноябре 2017 года с целью содействия обмену опытом между лабораториями из разных регионов мира и реализации программы развития почвоведения. На региональном уровне она будет способствовать взаимодействию между действующими и новыми, созданными в рамках проекта лабораториями с целью консультационной поддержки фермеров об устойчивом земледелии, а также сбора информации для разработки глобальных стандартов в данной области.
В региональную сеть войдут 53 лаборатории из 19 стран, в том числе из Алжира, Бахрейна, Египта, Ирана, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливии, Марокко, Омана, Палестины, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Судана, Туниса, ОАЭ и Йемена. В перспективе к сети присоединятся и другие государства региона.
"Цели ФосАгро и ФАО полностью совпадают - гарантировать доступ населения к качественной, безопасной пище, дать аграриям возможность эффективно использовать свои земли, выращивая на них экологически чистую продукцию, беречь почвы от деградации и разрушения", - заявил Андрей Гурьев, который принял участие в церемонии запуска сети лабораторий.
Он отметил, что, принимая во внимание потенциал проекта, ФосАгро продолжит поддержку ФАО в создании единого мирового механизма продвижения технологий и знаний в области устойчивого земледелия.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
28 апреля, 10:46
ФосАгро помогает регионам присутствия в борьбе с COVID-19
"Мы приложим максимум усилий, чтобы проект продолжал успешно развиваться, тем самым помогая фермерам эффективно выращивать чистые сельскохозяйственные культуры без накопления загрязняющих веществ в почвах", -  отметил Гурьев.
100000
Обсудить 0
ФосАгроНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Подписание документов
Новикомбанк, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ подписали соглашение
Листы с денежными купюрами
Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поблагодарил телекоммуникационные компании за работу при пандемии
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе
Крупный тепличный комплекс начинают строить на Камчатке
LIVE: Владимир Путин принимает участие в совещании по информационным технологиям
Путин проводит совещание по информационным технологиям. Трансляция
Программное обеспечение
В Минкомсвязи рассказали о планах госкомпаний по импортозамещению ПО
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Коронавирус не прервал экономические связи Китая и России, заявил посол
Здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС видит значительные риски нарушений со стороны банков в период кризиса
Мороженое
В "Магните" рассказали о росте спроса на мороженое и средства для загара
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Каира вылетел в Москву
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание по развитию телекоммуникаций
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Путин призвал ускорить принятие закона о "регуляторных песочницах"
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов базы
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Оренбургская область подписала соглашение о лизинге сельхозтехники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния