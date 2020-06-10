https://ria.ru/20200610/1572746097.html
Житель Уссурийска ответит в суде за участие в "Свидетелях Иеговы"*
2020-06-10T14:11
2020-06-10T14:11
россия
свидетели иеговы
приморский край
уссурийск
происшествия
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приморский край
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россия, свидетели иеговы, приморский край, уссурийск, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости.
Дело жителя Приморья, обвиняемого в участии в экстремистской организации в Уссурийске
, направлено в суд, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Приморскому краю
завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины... Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
По версии следствия, с апреля 2018 года по июнь 2019 года в Уссурийске по разным адресам обвиняемый принимал участие в деятельности запрещенного религиозного объединения, пока при проведении агитационных бесед не был задержан силовиками. В автомобиле и в квартире обвиняемого был изъят планшет с видео- и аудиофайлами запрещенного содержания, диски с видеозаписями, литература, карты с обозначенными точками, где велась деятельность запрещенной организации.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы
"*.
Организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы"* в России" была ликвидирована решением Верховного суда России в апреле 2017 года.
*Запрещенная в России экстремистская организация