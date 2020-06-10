Житель Уссурийска ответит в суде за участие в "Свидетелях Иеговы"*

По версии следствия, с апреля 2018 года по июнь 2019 года в Уссурийске по разным адресам обвиняемый принимал участие в деятельности запрещенного религиозного объединения, пока при проведении агитационных бесед не был задержан силовиками. В автомобиле и в квартире обвиняемого был изъят планшет с видео- и аудиофайлами запрещенного содержания, диски с видеозаписями, литература, карты с обозначенными точками, где велась деятельность запрещенной организации.