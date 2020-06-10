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Камчатский край
Камчатский край
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Крупный тепличный комплекс начинают строить на Камчатке
2020-06-10T14:21
камчатский край
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законодательное собрание камчатского края

Крупный тепличный комплекс начинают строить на Камчатке

14:21 10.06.2020
211
© Фото : "Камчатский край"Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе
© Фото : "Камчатский край"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. В туристско-рекреационном комплексе "Зеленовские Озерки" на Камчатке в этом году начнется строительство тепличного комплекса, продукция которого будет гораздо дешевле привозных овощей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
"Очень остро стоит вопрос обеспеченности свежими и качественными овощами, такими как томаты и огурцы. Сегодня у нас есть проработанный проект по строительству тепличного комплекса в Зеленовских озерках с объемом инвестиций 2 миллиарда рублей. Его реализация позволит закрыть 50% потребности жителей в свежих и недорогих овощах. Цена будет в полтора – два раза ниже по сравнению с привозными помидорами и огурцами", – сказал врио губернатора Владимира Солодова на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе.
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