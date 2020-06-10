Крупный тепличный комплекс начинают строить на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. В туристско-рекреационном комплексе "Зеленовские Озерки" на Камчатке в этом году начнется строительство тепличного комплекса, продукция которого будет гораздо дешевле привозных овощей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
"Очень остро стоит вопрос обеспеченности свежими и качественными овощами, такими как томаты и огурцы. Сегодня у нас есть проработанный проект по строительству тепличного комплекса в Зеленовских озерках с объемом инвестиций 2 миллиарда рублей. Его реализация позволит закрыть 50% потребности жителей в свежих и недорогих овощах. Цена будет в полтора – два раза ниже по сравнению с привозными помидорами и огурцами", – сказал врио губернатора Владимира Солодова на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе.