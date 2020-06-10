Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200610/1572745927.html
Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей
2020-06-10T14:09
камчатский край
камчатский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:0:2868:1613_1200x0_80_0_0_195ecdca7265f647b546f0db7566f85e.jpg
https://ria.ru/20200526/1571989352.html
камчатский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572745927.html?chat_room_id=1572745927
Новости
ru-RU
56
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:0:2868:1613_1200x0_80_0_0_195ecdca7265f647b546f0db7566f85e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_105:0:2836:2048_1200x0_80_0_0_bc09b359261f6795b10177823d52d06b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_446:0:2494:2048_1200x0_80_0_0_d7358d23b51b37edfc6cd355d0995a6d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатский край, экономика

Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей

14:09 10.06.2020
56
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Камчатского края увеличены на 1,3 миллиарда рублей, почти миллиард из которых уже направлен на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса на Камчатке, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания.
По его словам, поправки в краевой бюджет на 2020 год депутаты утвердили в среду на очередной сессии Заксобрания. В основном доходы выросли за счет поступления федеральных средств.
"На Камчатке, к сожалению, еще фиксируется ежедневный прирост количества пациентов, заболевших коронавирусом, и сохраняется режим самоизоляции. Региональные власти принимают меры для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, а самих медучреждений – оборудованием. За счет сокращения средств на содержание органов власти на 400 миллионов рублей увеличен резервный фонд Камчатского края и создан резерв ассигнований, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения COVD-19, в размере почти одного миллиарда рублей. Из этого фонда выделяются средства на региональные выплаты медработникам, закупку тестов, компенсацию штрафов авиакомпаний гражданам за возврат билетов в связи с пандемией, материальную поддержку пенсионерам на самоизоляции, а также безработным", - процитировал собеседник агентства слова первого заместителя председателя Заксобрания Андрея Копылова.
Кроме того, средства фонда предназначены на содействие занятости оставшихся без работы в период пандемии жителей края, закупку продуктовых наборов, поддержку малого и среднего бизнеса.
Камчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы
26 мая, 10:15Камчатский край
Камчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы
"Также Камчатка дополнительно получила 107 млн рублей от Фонда реформирования ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и 11,4 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. В итоге за счет разных поступлений сегодня принято решение увеличить доходы краевого бюджета с 86,7 миллиардов рублей до 88 миллиардов, а расходы – с 87,2 миллиардов рублей до 88,5", - добавил Копылов.
000010
Обсудить 0
Камчатский крайКамчатский крайЭкономика
Рекомендуем
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе
Крупный тепличный комплекс начинают строить на Камчатке
Врачи и пациент
Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Закон о барах в многоквартирных домах принят в Камчатском крае
Микроскоп
Начала работу регсеть почвенных лабораторий, созданная ФосАгро и ФАО
Работа ГИБДД Калининграда с использованием спецсредств
В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
Коляска
В Ростовской области продлили выдачу регионального маткапитала
Программное обеспечение
В Минкомсвязи рассказали о планах госкомпаний по импортозамещению ПО
Рабочий во время чистовой отделки квартиры
Жителям Камчатки запретили ремонт в многоэтажках с 20 часов до 9 утра
Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону началась масштабная дезинфекция
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Оренбургская область подписала соглашение о лизинге сельхозтехники
Подписание документов
Новикомбанк, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ подписали соглашение
Подледная рыбалка на озере Таватуй в Свердловской области
Рыбакам-любителям на Сахалине и Курилах разрешат продавать улов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Власти Ростовской области рассказали о средствах на госпрограммы
Здание Минэкономразвития в Москве
Минэкономразвития заявили, что ТОРы остаются интересными для инвесторов
Просвещение и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития
"Просвещение" и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния