Эксперты ЭИСИ обсудили общественное мнение об окончании эпидемии

Люди в нашей стране стали более прагматично оценивать власть. Это довольно серьёзный звоночек для власти. Но есть и второй момент – это пример практики какого-то более человечного настроя по отношению к друг другу. Это может стать основанием для создания в обществе какой-то новой солидарности", – сказал Макаренко в ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции.