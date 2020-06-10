https://ria.ru/20200610/1572745453.html
Эксперты ЭИСИ обсудили общественное мнение об окончании эпидемии
2020-06-10T14:05
2020-06-10T14:06
михаил мамонов
вциом
общество
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михаил мамонов, вциом, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Граждане России стали более прагматично относиться к власти, об этом рассказал председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Люди в нашей стране стали более прагматично оценивать власть. Это довольно серьёзный звоночек для власти. Но есть и второй момент – это пример практики какого-то более человечного настроя по отношению к друг другу. Это может стать основанием для создания в обществе какой-то новой солидарности", – сказал Макаренко в ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции.
Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что, по данным опросов, в обществе уже начинает прослеживаться усталость от ограничительных мер.
По данным опросов, только 16% населения действительно боятся заразиться, то есть появилась рутинизация вопроса и даже ограничительные меры начинают восприниматься как избыточные. Именно поэтому любые действия по возвращению к нормальной жизни воспринимаются позитивно", – сказал он.
Эксперт добавил, что в этом вопросе важна поэтапность отмены ограничений, ведь в случае одномоментной отмены встанет вопрос, насколько были оправданны ограничительные меры.
"Если этого [поэтапного выхода] не будет, то могут возникнуть вопросы и критика власти", – добавил Мамонов.