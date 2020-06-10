В ДНР назвали провокацией открытие Киевом КПП в Донбассе

"Мы долго добивались от украинской стороны согласования даты и порядка организации гуманитарного коридора. Но Украина отказывалась. То, что мы увидели сегодня (открытие КПП Киевом - ред.) - не что иное, как издевательство над людьми. Украинская сторона открыла только один пропускной пункт, при этом в ограниченном времени на самом солнцепеке… Это провокация, это не забота о гражданах", - заявила на брифинге Никонорова.