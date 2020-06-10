В ДНР назвали провокацией открытие Киевом КПП в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Открытие Киевом пункта пропуска в Донбассе в одностороннем порядке является провокацией, а не заботой о людях, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. В межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения вируса также заявили, что КПП со стороны республики пока будут закрыты из-за угрозы распространения COVID-19.
"Мы долго добивались от украинской стороны согласования даты и порядка организации гуманитарного коридора. Но Украина отказывалась. То, что мы увидели сегодня (открытие КПП Киевом - ред.) - не что иное, как издевательство над людьми. Украинская сторона открыла только один пропускной пункт, при этом в ограниченном времени на самом солнцепеке… Это провокация, это не забота о гражданах", - заявила на брифинге Никонорова.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте этого года в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.