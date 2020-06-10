Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

По словам председателя комитета областного заксобрания Александра Косачева, в текущем году истекают полномочия губернатора Ростовской области. Решение о назначении выборов принимается не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Решение оформляется постановлением законодательного собрания области.

"В соответствии с федеральным законом…, днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекают полномочия губернатора. Таким образом, выборы губернатора области необходимо назначить на 13 сентября 2020 года", - сказал Косачев.

По результатам голосования депутатов, выборы были назначены на эту дату. "57 голосов за, против - нет, воздержавшихся - нет. Постановление принято", - сказал Ищенко.

Во вторник по видеосвязи состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с президентом России Владимиром Путиным , на которой Голубев отметил, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на следующий срок. Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие. Президент заявил, что поддержит Голубева на выборах.