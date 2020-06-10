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Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября
2020-06-10T14:00
владимир путин
ростовская область
политика
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владимир путин, ростовская область, политика

Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября

14:00 10.06.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке
Избиратели на избирательном участке
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Избиратели на избирательном участке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
По словам председателя комитета областного заксобрания Александра Косачева, в текущем году истекают полномочия губернатора Ростовской области. Решение о назначении выборов принимается не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Решение оформляется постановлением законодательного собрания области.
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"В соответствии с федеральным законом…, днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекают полномочия губернатора. Таким образом, выборы губернатора области необходимо назначить на 13 сентября 2020 года", - сказал Косачев.
По результатам голосования депутатов, выборы были назначены на эту дату. "57 голосов за, против - нет, воздержавшихся - нет. Постановление принято", - сказал Ищенко.
Во вторник по видеосвязи состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с президентом России Владимиром Путиным, на которой Голубев отметил, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на следующий срок. Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие. Президент заявил, что поддержит Голубева на выборах.
Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.
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