https://ria.ru/20200610/1572745263.html
Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября
2020-06-10T14:00
2020-06-10T14:00
владимир путин
ростовская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155844/89/1558448936_0:0:2986:1681_1200x0_80_0_0_0bedb55394a6010ac136fe0b820f707c.jpg
https://ria.ru/20200610/1572741465.html
https://ria.ru/20200610/1572741304.html
ростовская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572745263.html?chat_room_id=1572745263
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155844/89/1558448936_0:0:2986:1681_1200x0_80_0_0_0bedb55394a6010ac136fe0b820f707c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155844/89/1558448936_257:0:2986:2047_1200x0_80_0_0_dae98fbe47ee660f099510f00979d739.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155844/89/1558448936_845:0:2892:2047_1200x0_80_0_0_f9f5997505e0f2ae6104d2bacd5b1db0.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
владимир путин, ростовская область, политика
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости.
Депутаты законодательного собрания Ростовской области
в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
По словам председателя комитета областного заксобрания Александра Косачева, в текущем году истекают полномочия губернатора Ростовской области. Решение о назначении выборов принимается не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Решение оформляется постановлением законодательного собрания области.
"В соответствии с федеральным законом…, днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекают полномочия губернатора. Таким образом, выборы губернатора области необходимо назначить на 13 сентября 2020 года", - сказал Косачев.
По результатам голосования депутатов, выборы были назначены на эту дату. "57 голосов за, против - нет, воздержавшихся - нет. Постановление принято", - сказал Ищенко.
Во вторник по видеосвязи состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с президентом России Владимиром Путиным
, на которой Голубев отметил, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на следующий срок. Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие. Президент заявил, что поддержит Голубева на выборах.
Голубев руководит регионом 10 лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.