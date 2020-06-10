Собянин рассказал о снижении числа случаев заражения коронавирусом

Москва нарастила тестирование на коронавирус в десять раз, заявил Собянин

Москва нарастила тестирование на коронавирус в десять раз, заявил Собянин

Кроме того, продолжил мэр столицы, в Москве была создана "мощнейшая система амбулаторных КТ-центров для лучевой диагностики ковидной пневмонии, которая порой прячется за обычную и которую не всегда возможно угадывать ПЦР-тестами".

"Создана система поддержки с помощью искусственного интеллекта, одна из крупнейших в мире. Эта система способна диагностировать около 5 тысяч человек ежедневно. Так вот, выявляемость ковидных пневмоний в городе упала за последние недели в 4 раза", - добавил он.