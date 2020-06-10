https://ria.ru/20200610/1572744959.html
Собянин рассказал о снижении числа случаев заражения коронавирусом
2020-06-10T13:59
2020-06-10T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Выявляемое число случаев заболевания коронавирусом в Москве
снизилось в 3-4 раза от пиковых значений, ковидных пневмоний - в 4 раза за последние недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Ежедневная выявляемость коронавируса
снизилась в 3-4 раза от пиковых значений. Это, конечно, чрезвычайно важно", - заявил Собянин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Кроме того, продолжил мэр столицы, в Москве была создана "мощнейшая система амбулаторных КТ-центров для лучевой диагностики ковидной пневмонии, которая порой прячется за обычную и которую не всегда возможно угадывать ПЦР-тестами".
"Создана система поддержки с помощью искусственного интеллекта, одна из крупнейших в мире. Эта система способна диагностировать около 5 тысяч человек ежедневно. Так вот, выявляемость ковидных пневмоний в городе упала за последние недели в 4 раза", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.