https://ria.ru/20200610/1572744890.html
Росприроднадзор предложил откачать топливо из трех резервуаров ТЭЦ-3
2020-06-10T14:22
2020-06-10T14:22
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Росприроднадзор
рекомендует откачать топливо из трех потенциально аварийных резервуаров на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, и проверить их.
"Обеспечить откачку нефтепродуктов из резервуаров РС-20000, провести обследование технического состояния резервуаров и состояния их фундаментов", - говорится в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований Росприроднадзора, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Как уточняется в документе, три резервуара, наполненные нефтепродуктами РС-20000, находятся на площадке АО "НТЭК", где произошла утечка 21 тонны дизельного топлива.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске
29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края
введен режим ЧС федерального уровня. МЧС
сообщило о локализации разлившегося топлива.
Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. По делу был арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Сегодня СК
сообщил о задержании еще трех человек: директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова.