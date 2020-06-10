"Оппозиционная платформа" обвинила власти Украины в срыве "Минска-2"

"Мы требуем от власти прекратить курс на срыв мирного урегулирования. Начать реальный диалог с представителями Донецка и Луганска. Организовать разведение сил от линии соприкосновения и добиться устойчивого прекращения огня. Обеспечить принятие всех политических решений, достигнутых в рамках "нормандской четверки" и предусмотренных минскими соглашениями. Украине нужен мир, а не седьмой год правления режима (экс-президента Петра – ред.) Порошенко", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте партии.