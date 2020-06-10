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"Оппозиционная платформа" обвинила власти Украины в срыве "Минска-2"
2020-06-10T13:54
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

"Оппозиционная платформа" обвинила власти Украины в срыве "Минска-2"

13:54 10.06.2020
579
© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что власти Украины срывают реализацию минских соглашений, и потребовала, чтобы Киев начал вести диалог с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Контактная группа 11 марта договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию конфликта в Донбассе. К прошедшему 9 июня заседанию политической подгруппы власти Украины привлекли четверых выходцев из Донбасса, сейчас проживающих на подконтрольной Киеву территории: блогеров Дениса Казанского и Сергия Гармаша, врача Константина Либстера, председателя одного из Луганских землячеств в Киеве Вадима Горана.
"Мы требуем от власти прекратить курс на срыв мирного урегулирования. Начать реальный диалог с представителями Донецка и Луганска. Организовать разведение сил от линии соприкосновения и добиться устойчивого прекращения огня. Обеспечить принятие всех политических решений, достигнутых в рамках "нормандской четверки" и предусмотренных минскими соглашениями. Украине нужен мир, а не седьмой год правления режима (экс-президента Петра – ред.) Порошенко", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте партии.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
9 июня, 16:23
В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев
В политсиле считают, что манипуляции с составом минской контактной группы - заведомо провальный ход.
"Это не укрепит, а ослабит позиции Украины на переговорах и подорвет ее международную репутацию. В итоге работа трехсторонней контактной группы в Минске может быть парализована, и это приведет к росту напряжения и эскалации конфликта", - отмечается в заявлении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 13:42
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
1621000
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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