Папа Франциск призвал прекратить использование детского труда

ВАТИКАН, 10 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал власти различных стран приложить все силы, чтобы прекратить использование детского труда, которое широко распространено в условиях пандемии коронавируса.
В ходе традиционной всеобщей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане понтифик напомнил о том, что 12 июня будет отмечаться Всемирный день борьбы с детским трудом, и в этой связи подчеркнул, что "этот феномен лишает мальчиков и девочек детства".
"В нынешней чрезвычайной медицинской ситуации в разных странах многие дети и подростки вынуждены выполнять работы, не соответствующие их возрасту, чтобы помогать своим семьям, находящимся в исключительной бедности. Есть немало случаев, когда речь идет о формах рабства и заключения с вытекающими из этого физическими и психологическими последствиями", - заявил папа Франциск.
Понтифик призвал властные институты таких стран предпринять все возможные усилия в социально-экономической области, чтобы защитить несовершеннолетних от эксплуатации. "Дети – это будущее человеческой семьи", - отметил он.
3 августа 2019, 20:24"Школа – роскошь": в Афганистане используют детский трудВ стране регулярно совершаются теракты. Больше половины населения живет в полной нищете. Дети вместо посещения садов и школ вынуждены работать вместе с родителями. Законы, регулирующие детский труд в Афганистане, плохо соблюдаются, особенно в провинции.
В 2002 году Международная организация труда объявила 12 июня Всемирным днем борьбы с детским трудом с тем, чтобы привлечь внимание к развернувшемуся во всех странах движению за запрещение детского труда и в особенности его наихудших форм, к которым относятся рабство, опасная работа, вовлечение детей в проституцию, изготовление порнографических материалов и противоправная деятельность.