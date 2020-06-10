Папа Франциск призвал прекратить использование детского труда

ВАТИКАН, 10 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал власти различных стран приложить все силы, чтобы прекратить использование детского труда, которое широко распространено в условиях пандемии коронавируса.

В ходе традиционной всеобщей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане понтифик напомнил о том, что 12 июня будет отмечаться Всемирный день борьбы с детским трудом, и в этой связи подчеркнул, что "этот феномен лишает мальчиков и девочек детства".

"В нынешней чрезвычайной медицинской ситуации в разных странах многие дети и подростки вынуждены выполнять работы, не соответствующие их возрасту, чтобы помогать своим семьям, находящимся в исключительной бедности. Есть немало случаев, когда речь идет о формах рабства и заключения с вытекающими из этого физическими и психологическими последствиями", - заявил папа Франциск.

Понтифик призвал властные институты таких стран предпринять все возможные усилия в социально-экономической области, чтобы защитить несовершеннолетних от эксплуатации. "Дети – это будущее человеческой семьи", - отметил он.