В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Среди 117 новых случаев заражения коронавирусом в Саратовской области более 81% человек болеют пневмонией, общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе выросло до 4132, сообщил в среду областной оперативный штаб.
"В регионе зарегистрировано 117 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 20 контактных лиц, 94 - с неустановленным источником заражения, трое - прибывших с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 95, с признаками ОРВИ - 20, с бессимптомным течением - два", - приводит заявление оперштаба по борьбе с COVID-19 министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших есть трое детей. Из числа новых случаев COVID-19 68 выявили в Саратове, 14 - в Энгельсском, по пять - в Балаковском, Озинском и Саратовском, четыре - в Александрово-Гайском, по два - в Ершовском, Марксовском, Пугачевском, Красноармейском и Ивантеевском, по одному - в Аткарском, Ртищевском, Татищевском, Советском, Ровенском и Турковском районах области.
"Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 4132 человека. Выздоровели с начала эпидемии 1811 человек, за сутки - 112", - отметили в штабе.
Всего в регионе умерли 36 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.