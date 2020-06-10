Глава Минпромторга рассказал о двигателе Aurus

"У нас 100% российская 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая была разработана российской компанией Kate. Полностью российский двигатель, который, кстати, будет, в том числе, использоваться для малой авиации – он оказался компактным, мощным и с максимальным КПД", - отметил Мантуров.