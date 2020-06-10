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Глава Минпромторга рассказал о двигателе Aurus
2020-06-10T14:46
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
экономика
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научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика

Глава Минпромторга рассказал о двигателе Aurus

14:46 10.06.2020
882
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкХодовая система автомобиля Aurus на Международном Женевском автосалоне
Ходовая система автомобиля Aurus на Международном Женевском автосалоне
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ходовая система автомобиля Aurus на Международном Женевском автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Двигатель автомобиля класса "люкс" Aurus будет использоваться, в том числе, для малой авиации, поскольку оказался компактным, мощным и с максимальным КПД, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
"У нас 100% российская 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая была разработана российской компанией Kate. Полностью российский двигатель, который, кстати, будет, в том числе, использоваться для малой авиации – он оказался компактным, мощным и с максимальным КПД", - отметил Мантуров.
Он добавил, что в общей сложности Aurus состоит из 4,5 тысячи компонентов, при этом то, что поставляется непосредственно для НАМИ – это порядка 74 производителей, российские и иностранные, но интеллектуальные права полностью принадлежат НАМИ, то есть, Российской Федерации.
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Вчера, 11:34Сказано в эфире
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Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииЭкономика
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